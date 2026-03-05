Donald Trump disfruta del "privilegio" de recibir a Messi en la Casa Blanca

Durante su discurso en la ceremonia de reconocimiento al Inter Miami por la reciente conquista de la Major League Soccer (MLS), el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recordó episodios relacionados con la actualidad internacional, incluyendo la situación con Irán, antes de centrar su atención sobre el homenaje al club de fútbol y en especial a Lionel Messi. Según detalló el medio, Trump inició su intervención informando sobre el ataque a ese país y aseguró que Estados Unidos está "demoliendo" a Irán, lo que, a su juicio, superó incluso las expectativas iniciales. El mandatario relató que los representantes iraníes solicitaron la apertura de negociaciones, pero Trump respondió que "era un poco tarde" para un acuerdo, según informó el medio.

El encuentro, realizado este jueves en la Casa Blanca, reunió a toda la plantilla del Inter Miami, posicionando a Messi junto al presidente durante el acto oficial, según publicó la fuente. Durante el evento, Trump manifestó que experimentaba el "distinguido privilegio que ningún presidente de Estados Unidos ha tenido" al recibir a Messi en la residencia presidencial, y reconoció la influencia de su hijo en su acercamiento al mundo del fútbol, aunque precisó que sus responsabilidades abarcaban múltiples temas de agenda.

El mandatario se refirió a figuras históricas del fútbol durante su discurso, recordando el impacto que tuvo Pelé cuando jugó en el Cosmos de Nueva York y reflexionó acerca del debate acerca de quién ha sido el mejor jugador de la historia. Según publicó el medio, Trump declaró: "Vi jugar a Pelé, todo empezó con Pelé. ¿Quién es mejor, Pelé o Messi? Estoy de acuerdo, creo que Messi es mejor, pero Pelé era muy bueno".

En su repaso por los grandes referentes futbolísticos, el presidente de Estados Unidos también mencionó al portugués Cristiano Ronaldo, a quien sostuvo haber recibido previamente. Explicó que tanto Cristiano como Messi son "grandes campeones, deportistas, gente que ama lo que hace y lo hace bien", de acuerdo con lo consignado por la fuente.

Durante la ceremonia, Trump realizó un recorrido por los principales hitos de Inter Miami que permitieron alcanzar su primer título en la MLS. Se refirió a las circunstancias en que Messi arribó al club, señalando la dificultad inherente a conquistar un campeonato bajo presión, la cantidad de títulos acumulados por el argentino —cuarenta y siete trofeos— y su designación como jugador más valioso en el último Mundial. El presidente destacó la posibilidad que tenía Messi de integrar cualquier otro equipo en el mundo, y subrayó la decisión del futbolista de instalarse en Miami. "No te culpo, el tiempo es muy bueno", indicó Trump en tono distendido.

El mandatario expresó palabras de agradecimiento a Messi tanto por su nivel futbolístico como por su calidad personal, y afirmó ante los presentes: "Es un honor para todos en la Casa Blanca tenerte aquí". Finalmente, Trump expresó su expectativa de volver a ver a Messi en el contexto de la Copa Mundial de 2026, que tendrá lugar parcialmente en territorio estadounidense, según consignó el medio.

Con este acto, el Inter Miami se convirtió en el primer club de la liga estadounidense recibido en la Casa Blanca tras conquistar el título. El evento contó con la presencia de la totalidad de la plantilla y se enfocó especialmente en la figura de Lionel Messi, quien, tras su arribo a la liga norteamericana, se consolidó como el principal exponente del plantel y sumó su nombre al selecto grupo de futbolistas homenajeados en la residencia presidencial, entre ellos Cristiano Ronaldo, como detalló la fuente.