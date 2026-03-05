Diputación recibe a la infanta Elena en "un gesto de apoyo a la provincia y a su cultura"

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, ha recibido este jueves en visita institucional a la infanta Elena, en una jornada marcada por "el respaldo de la Casa Real a la provincia y a su cultura". La infanta ha sido recibida en el Palacio Provincial, donde ha saludado a los miembros de la Corporación, con quienes ha compartido un encuentro durante su estancia en la sede de la institución, ha indicado la institución provincial en una nota.

La presencia de la Infanta en Huelva se enmarca en una agenda de actos "que reflejan su relación con distintos ámbitos de la vida social, cultural y solidaria de la provincia". En este contexto, Toscano ha destacado que su visita supone "un honor y una muestra de cercanía" y el reconocimiento a una provincia "que trabaja con orgullo por su desarrollo, por su identidad y por la cohesión social".

Junto a Toscano, han estado los vicepresidentes de la Diputación, José Manuel Zamora, Felipe Arias, Manuel Cayuela, y los diputados Mar Martín, y José Carlos Roda, además del portavoz de Vox, Miguel Ángel Sánchez.

Uno de los momentos más significativos de su paso por la institución provincial, donde ha llegado acompañada de la consejera de Inclusión Social, Loles López, y del delegado de la Junta en Huelva, José Manuel Correa, ha sido la firma en el Libro de Honor de la Diputación, un gesto que "simboliza el vínculo de la Casa Real con el territorio". En el libro, la infanta ha dedicado unas palabras de cariño y ha expresado su deseo de "volver pronto a conocer bien la tierra".

Durante la jornada, el presidente ha puesto de relieve la relación que la Casa Real ha mantenido con Huelva en distintos momentos relevantes de su historia reciente. "La Familia Real ha demostrado en numerosas ocasiones su interés hacia nuestra provincia, acompañándonos en momentos muy significativos para nuestra tierra", ha manifestado.

Entre estas ocasiones, Toscano ha recordado la presencia del rey con motivo del centenario del histórico vuelo del Plus Ultra, un acontecimiento que forma parte de la memoria de la provincia, así como la asistencia de Felipe VI al funeral celebrado tras el accidente ferroviario de Adamuz, "un momento de profundo dolor en el que la Casa Real mostró su apoyo a las familias y a la sociedad onubense", ha manifestado. Igualmente, ha mencionado la visita de la reina emérita Sofía al Banco de Alimentos, en respaldo a la labor solidaria que se desarrolla en la provincia.

El presidente de la Diputación de Huelva ha trasladado el agradecimiento por esta visita institucional y por la "cercanía" que la Casa Real ha mostrado con la provincia "a lo largo del tiempo", subrayando que la presencia de la Infanta Doña Elena "vuelve a poner de manifiesto ese vínculo con Huelva".

Además de su visita a la Diputación, la infanta Elena también ha visitado el Ayuntamiento de la capital y el Museo Provincial, y participa en la gala en la que recibirá uno de los Premios Taurinos que concede la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía.