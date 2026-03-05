Correos instala nuevas placas fotovoltaicas en sus centros logísticos de toda España

Correos ha ampliado su proyecto Correos Solar para incorporar cinco nuevas plantas fotovoltaicas de autoconsumo en algunos de sus principales Centros de Tratamiento Automatizado (CTA), con el objetivo de incrementar la generación de electricidad renovable en nuevas instalaciones.

De esta forma, a lo largo de este año entrarán en funcionamiento las instalaciones solares en dos centros logísticos de Barcelona --Sant Cugat del Vallès (450 kWp) y Barcelona Colón (93,74 kWp)--, así como en Alicante (400 kWp), Valencia (455 kWp) y Sevilla (528 kWp), lo que permitirá que el 22% de la energía consumida en estos centros provenga de fuentes renovables generadas in situ.

La empresa postal puso en marcha el proyecto Correos Solar en 2022 con la instalación de 960 paneles de 540 kWp de alta eficiencia en el Centro de Tratamiento Automatizado (CTA) de Vallecas (Madrid), dotando a su mayor centro logístico de una potencia instalada de 518 kWp, lo que la convierte en la mayor planta fotovoltaica en régimen de autoconsumo, según informa la empresa pública en un comunicado.

Esta infraestructura está generando una media de 719.122,94 KWh/año de energía eléctrica renovable de autoconsumo, un 22,14% de la energía del CTA en el año, que equivale al consumo anual de 280 hogares.

Actualmente están en fase de contratación las instalaciones para autoconsumo en centros de Las Palmas (190 kWp), Santa Cruz de Tenerife (120 kWp), la Oficina de Cambio Internacional de Madrid-Rampa 7 (690 kWp), además de las ubicadas en Málaga (110 kWp), Palma de Mallorca (280 kWp) y Vitoria (420 kWp), que cubrirán aproximadamente el 29% de la energía consumida por estos centros.

Con este despliegue, está previsto que para finales del año 2026 Correos disponga de 12 grandes instalaciones de generación eléctrica fotovoltaicas para autoconsumo, sin vertido a red, con una potencia total de generación de 4.255 kWp, que supondrá una producción anual estimada de entre 5,5 y 6,8 millones de kWh, suficiente para abastecer a entre 1.500 y 2.000 hogares, teniendo en cuenta un consumo medio de 3.000 kWh/año por hogar.

El objetivo de la compañía es extender el proyecto iniciado en 2022 a un total de 21 edificios en los próximos tres años, lo que permitirá un ahorro acumulado estimado de 4,3 millones de euros en sus costes energéticos y una producción aproximada de 25 millones de kWh en el período 2024-2028.