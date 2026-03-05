Agencias

Corea del Sur deja de referirse a los norcoreanos que llegan al país como "desertores"

El Ministerio de Unificación de Corea del Sur ha informado este jueves de que el país comenzará a llamar "ciudadanos nacidos en Corea del Norte" a los desertores norcoreanos que lleguen al país, en un intento por reflejar su estatus legal y sus derechos como ciudadanos plenos.

Así, se evitará llamarlos "desertores" o "refugiados" en los documentos estatales tras su llegada al país, como se venía haciendo, tal y como ha explicado el ministro de Unificación, Chung dong Young, y en vez de eso se pasará a utilizar el término "bujyangmin", que significa "nacido en Corea del Norte".

Los norcoreanos que abandonan el norte y se desplazan hasta Corea del Sur cuentan con una situación jurídica particular recogida en la Constitución surcoreana, que considera a todo el territorio peninsular como parte del mismo país. Es por ello que casi todos los ciudadanos norcoreanos son considerados ciudadanos surcoreanos por nacimiento o al llegar a Corea del Sur.

El Ministerio viene utilizando este nuevo término desde principios de este año y ha instado a los medios de comunicación a seguir su ejemplo, según informaciones de la agencia de noticias Yonhap.

El término "desertores norcoreanos", utilizado de forma generalizada, se ha asociado a menudo con discriminación social a pesar de que Corea del Sur los reconozca como ciudadanos con plenos derechos. Este nuevo término, según el Ministerio, "limita su uso a las personas nacidas allí al tiempo que destaca que son ciudadanos surcoreanos protegidos por igual en la actualidad".

