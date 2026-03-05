ASPAYM impulsa seis programas estatales dirigidos a personas con lesión medular y otras discapacidades físicas

La plataforma de formación virtual 'Ecosistema Formativo Virtual 4.0 - EMPLEAIA' que lidera la Fundación ASPAYM Castilla y León incorpora la inteligencia artificial como herramienta para mejorar el acceso al empleo de personas con lesión medular o discapacidades físicas. De acuerdo con la información publicada por la Federación Nacional ASPAYM, esta apuesta tecnológica forma parte de seis programas estatales que se desplegarán durante 2026 y cuentan con apoyo financiero del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, procedente de la subvención otorgada en 2025 a partir de la asignación tributaria de los impuestos sobre la renta y sociedades.

Según consignó la Federación Nacional ASPAYM, estos programas se coordinan desde la sede central en colaboración con entidades afiliadas a la organización en todo el territorio. La federación destacó la puesta en marcha del proyecto 'ACTÚA: protocolo para la prevención e intervención en casos de violencia de género', dirigido a la prevención y la atención en situaciones de violencia de género que afecten a mujeres con lesión medular u otras discapacidades físicas en toda España.

Entre las nuevas iniciativas figura también el programa 'Crecer con inclusión: apoyo integral para la infancia y adolescencia con lesión medular'. Esta propuesta busca desarrollar conocimiento específico, acompañamiento integral y recursos accesibles ajustados a las necesidades de menores y jóvenes que conviven con este tipo de discapacidad, abarcando el trabajo de todas las asociaciones integrantes de la red federal. De este modo, ASPAYM pretende fortalecer la autonomía y la inclusión de niños y adolescentes.

La oferta formativa se completa con la "Escuela de Pacientes", que proporcionará talleres impartidos tanto por especialistas como por personas con lesión medular. Así, se compartirán experiencias directas y conocimientos prácticos sobre el cuidado y las realidades cotidianas de quienes viven con lesión medular y otras discapacidades físicas. ASPAYM Catalunya se hará cargo de la coordinación logística y de contenidos de esta modalidad de formación, según informó la federación a través de su comunicado.

En paralelo, ASPAYM detalló que el nuevo proyecto 'Cuida-Te 3.0: redes y recursos de apoyo para las personas cuidadoras' se orienta a incrementar el bienestar físico y emocional de quienes ejercen tareas de cuidado. La estrategia contempla la colaboración con entidades del tercer sector, con la meta de articular redes de apoyo y ofrecer recursos específicos que beneficien tanto a los cuidadores como a las personas a quienes asisten.

Por otro lado, el programa 'ASPAYM Conecta: conocimiento mutuo, colaboración y participación activa' ha quedado diseñado para favorecer el intercambio de buenas prácticas y el trabajo colaborativo entre todas las entidades federadas de ASPAYM. Según publicó la federación, este ámbito promueve el fortalecimiento de la red interna mediante dinámicas de participación, aprendizajes compartidos y la cohesión entre los diversos proyectos regionales.

Según detalló ASPAYM, este conjunto de iniciativas extiende su alcance gracias a la incorporación durante 2026 de ASPAYM Albacete, ASPAYM Almería y ASPAYM Cádiz. Estas delegaciones se agregan a las ya existentes, entre ellas ASPAYM Principado de Asturias, ASPAYM Catalunya, ASPAYM Comunidad Valenciana, ASPAYM Córdoba, ASPAYM Cuenca, ASPAYM Galicia, ASPAYM Granada, ASPAYM Jaén, ASPAYM Madrid, ASPAYM Málaga, ASPAYM Murcia, ASPAYM Sevilla, ASPAYM Toledo, la Federación ASPAYM Andalucía, la Fundación ASPAYM Castilla y León y la Fundación del Lesionado Medular.

Con este nuevo despliegue territorial, la federación sostiene, según declaraciones recogidas por ASPAYM, que los programas estatales experimentarán una ampliación en su cobertura geográfica y en la capacidad de implementación sobre distintas zonas del país. El respaldo institucional y la cooperación entre asociaciones federadas han sido subrayados como elementos clave para el progreso de las iniciativas.

Las subvenciones proceden de la asignación tributaria de las declaraciones de IRPF e Impuesto de Sociedades, aspecto destacado por la federación al confirmar la sostenibilidad financiera de los proyectos. El diseño de los programas refleja la atención simultánea a la prevención, la formación innovadora, el apoyo a la infancia y adolescencia, la capacitación para la empleabilidad, el soporte a cuidadores y el fortalecimiento de la red asociativa. De acuerdo con la información publicada por ASPAYM, la gestión centralizada asegura coordinación y una mayor eficiencia en la ejecución de estas acciones a escala nacional.