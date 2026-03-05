Araqchi acusa a EEUU de una "atrocidad" por el hundimiento de una fragata de Irán cerca de Sri Lanka

Según informó la Armada de Sri Lanka, más de 80 cuerpos fueron recuperados en aguas internacionales al sur de la isla tras el hundimiento de la fragata iraní “Dena”, que transportaba a cerca de 130 marineros. El buque sufrió el impacto de un torpedo lanzado desde un submarino estadounidense a unos 74 kilómetros (40 millas náuticas) al sur de Sri Lanka, hecho que precipitó una emergencia marítima con víctimas fatales y heridos.

De acuerdo con lo detallado por el medio sobre las declaraciones del ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, la fragata había sido invitada por la Armada de la India y navegaba en aguas internacionales cuando ocurrió el ataque, sin que se diera ninguna advertencia previa. Araqchi responsabilizó directamente a Estados Unidos por el incidente y calificó la acción como una “atrocidad” cometida a 3.220 kilómetros (2.000 millas) de las costas de Irán. Según consignó la propia fuente, el ministro advirtió: “Marquen mis palabras: Estados Unidos lamentará amargamente el precedente que ha sentado”.

La Armada de Sri Lanka intervino tras recibir una llamada de socorro proveniente del “Dena”, logrando rescatar a al menos 32 tripulantes. El resto de los marinos se encuentra entre las víctimas mortales confirmadas y los desaparecidos. Posteriormente, las autoridades esrilanquesas coordinaron los operativos de recuperación de cuerpos y atención a los heridos, en colaboración con agencias internacionales.

El Pentágono confirmó que un submarino estadounidense fue el responsable del lanzamiento del torpedo que impactó la fragata iraní. Según declaraciones del titular de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, este suceso representa “el primer hundimiento de un barco enemigo por un torpedo desde la Segunda Guerra Mundial”. El gobierno estadounidense justificó la acción en función de “amenazas inminentes”, aunque no aportó en este comunicado más detalles sobre la naturaleza de esas amenazas.

La respuesta diplomática de Irán se produjo de inmediato tras la confirmación del ataque, según reportó la fuente citada. Araqchi utilizó un mensaje en redes sociales para insistir en que el hundimiento establece un precedente negativo en la zona, señalando que la acción estadounidense ocurrió en un contexto de tensiones internacionales y fuera del radio habitual de operaciones navales de Washington en la región del océano Índico.

La fragata “Dena” cumplía una misión oficial invitada por la Armada india, lo que ha sido remarcado por funcionarios iraníes que consideran el ataque como una violación a reglas internacionales y protocolos marítimos. El incidente provocó reacciones en distintos países de la región, según publicó la fuente, quienes solicitaron explicaciones adicionales tanto a Estados Unidos como a Irán sobre los motivos y las circunstancias del enfrentamiento.

Autoridades de Sri Lanka precisaron que las tareas de rescate siguieron durante varias horas posteriores al ataque. Los equipos de emergencia brindaron atención a los sobrevivientes y trasladaron a algunos heridos a centros hospitalarios en la isla. La operación internacional de salvamento contó también con la colaboración de guardianes costeros y medios técnicos para la identificación y recuperación de cuerpos.

El Pentágono reiteró que la acción militar se realizó “en defensa propia”, aunque hasta el momento no se presentaron evidencias públicas sobre una amenaza directa proveniente del buque iraní. De acuerdo con lo informado, la Casa Blanca ha evitado adelantar si se prevé una escalada en la zona o alguna modificación inmediata del despliegue de sus fuerzas en el océano Índico.

Según detalló la fuente original, el ministerio de Exteriores iraní planea presentar protestas formales ante organismos internacionales y sostiene que el precedente creado por este incidente puede afectar la libertad de navegación y la seguridad marítima en la región. Hasta el cierre de esta edición, continuaban las tareas de identificación de los cuerpos y la compilación de testimonios de los sobrevivientes para esclarecer completamente la secuencia de hechos ocurrida en el sur de Sri Lanka.