Aena impulsa los aeropuertos como escenarios de referencia para rodajes

La alianza estratégica entre Aena y Spain Film Commission ha incorporado al gestor aeroportuario español al Consejo de Patronos de la SFC, sumándose así a corporaciones internacionales como Telefónica, Netflix, IZEN y Amazon. Según informó Spain Film Commission, esta integración tiene el propósito de reforzar el uso de las infraestructuras aeroportuarias en España como escenarios destacados para rodajes cinematográficos, televisivos y documentales, impulsando la visibilidad internacional del país en la industria audiovisual.

Tal como publicó Spain Film Commission, el acuerdo fue rubricado por la directora general Comercial e Inmobiliaria de Aena, María José Cuenda, y el presidente de la SFC, Juan Manuel Guimeráns. Ambas entidades buscan posicionar a la red de aeropuertos gestionada por Aena como localización preferente para producciones audiovisuales y, al mismo tiempo, consolidar a España como destino de referencia para rodajes internacionales. El convenio establece el compromiso de Aena de facilitar y promover la realización de filmaciones en sus terminales, pistas y espacios anexos, aprovechando su potencial estético y funcional dentro del contexto narrativo actual.

De acuerdo con los detalles divulgados por Spain Film Commission, las acciones conjuntas incluirán el desarrollo de un entorno regulatorio que simplifique y agilice la tramitación de producciones audiovisuales en los aeropuertos. Se prevé la elaboración de un marco normativo específico que atienda a las necesidades tanto de productoras nacionales como internacionales, garantizando un acceso eficiente a estas instalaciones.

El convenio contempla también la organización de iniciativas orientadas a la promoción de la industria española del rodaje. Según reportó Spain Film Commission, Aena y la SFC cooperarán para generar espacios de encuentro profesional donde empresas y clientes del sector aeroportuario puedan interactuar con los socios de la SFC. Estos encuentros se desarrollarán dentro de festivales, mercados y ferias relevantes, tanto dentro como fuera del país, fomentando sinergias entre los actores principales de la industria y ampliando las oportunidades de negocio y colaboración.

Además, entre los objetivos de la alianza figura el impulso del turismo audiovisual, también conocido como ‘turismo de pantalla’. Este fenómeno reúne a espectadores y seguidores que viajan para conocer en persona los escenarios donde se han rodado sus obras preferidas. Spain Film Commission detalló que el impulso de este tipo de iniciativas no solo diversifica la actividad tradicional de Aena como gestor de infraestructuras de transporte, sino que persigue un impacto directo en la economía local y en la proyección internacional de la imagen de España.

El acuerdo destaca la voluntad de Aena por diversificar sus líneas de negocio más allá de la gestión de pasajeros, promocionando la singularidad y riqueza de sus localizaciones aeroportuarias. Según consignó Spain Film Commission, la empresa considera que los aeropuertos aportan un valor añadido a la industria creativa, dado el atractivo visual de las terminales y la versatilidad que ofrecen para la ambientación de todo tipo de narrativas audiovisuales.

Con esta iniciativa, Aena espera dinamizar la llegada de inversiones procedentes del sector audiovisual y establecer una referencia clave para productoras interesadas en rodajes en entornos aeroportuarios. El medio Spain Film Commission ha subrayado que la inclusión de Aena en el grupo de patronos fortalece la red de aliados estratégicos y amplía el alcance de la colaboración público-privada, considerada fundamental para consolidar a España en la escena internacional del cine y la televisión.

Este acuerdo se suma a otros pasos dados por Spain Film Commission y sus socios para facilitar los rodajes en diferentes localizaciones del territorio español, apoyando la presencia de grandes proyectos internacionales en suelo nacional y fomentando vínculos entre infraestructuras estratégicas y la industria audiovisual.