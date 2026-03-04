vivo presenta su nuevo 'smartphone' X300 Ultra con el teleobjetivo Externder Gen 2, enfocado en la grabación profesional

El dispositivo X300 Ultra incorpora como novedad un extensor teleobjetivo de 400 mm desarrollado en colaboración con la compañía de óptica profesional ZEISS, lo que permite a la cámara alcanzar un rendimiento óptico de alto nivel y una resolución de salida de hasta 200 megapíxeles, incluso al realizar un recorte digital equivalente a 1.600 mm. Según informó Europa Press, vivo ha diseñado este complemento óptico con el objetivo de lograr un equilibrio entre la capacidad de zoom elevado y la integridad estructural del teléfono inteligente. El fabricante destaca que este extensor responde a los estándares de imagen APO, una referencia técnica habitualmente vinculada a equipos fotográficos de gama alta.

La presentación oficial tuvo lugar durante el Mobile World Congress 2026, evento en el que vivo eligió mostrar los nuevos desarrollos enfocados principalmente a la grabación profesional de vídeo, además de la fotografía avanzada. El X300 Ultra, que forma parte de la serie más avanzada de la marca, se convierte en el primer modelo Ultra de vivo con despliegue internacional, y llegará a mercados de todo el mundo antes de finalizar el año, según detalló Europa Press. El medio también informó que el lanzamiento internacional busca expandir la presencia de vivo fuera de China, donde ya ha consolidado su línea de productos enfocados en la experiencia fotográfica móvil.

El teleobjetivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 Ultra, exclusivo para este modelo, se distingue no solo por alcanzar una distancia focal equivalente a 400 mm, sino también por ofrecer avances significativos en la estabilización de imagen y la precisión del enfoque. La integración de estabilización óptica de nivel gimbal (OIS) y la tecnología de enfoque con seguimiento de movimiento constituye uno de los principales atributos señalados por vivo, que asegura así una mejora en los resultados obtenidos con tomas de ultra larga distancia desde un dispositivo portátil, aspecto recogido también por Europa Press.

Además del dispositivo y el extensor teleobjetivo, vivo ha presentado un estabilizador de vídeo profesional pensado para potenciar la calidad del material grabado con el X300 Ultra. Tal como publicó Europa Press, este estabilizador se basa en una estructura expandible que permite la integración de accesorios mediante múltiples monturas. Incorpora una montura rápida y puertos de liberación que facilitan el acople de componentes adicionales, junto con una empuñadura doble que contribuye a lograr una grabación más estable.

Según consignó Europa Press, el estabilizador añade botones físicos para controlar disparo y zoom, aportando una experiencia física más completa, adaptada a los modos de trabajo profesionales. Entre otras características técnicas, el equipo incluye un sistema de ventilación con varios niveles de intensidad diseñado para mantener la temperatura y el rendimiento del teléfono mientras se utiliza para grabar vídeo en alta calidad.

El despliegue del X300 Ultra junto a estos accesorios apunta a acercar las capacidades de imagen avanzadas de la marca chino-alemana a usuarios de cualquier nivel de experiencia, con herramientas propias de la fotografía y el vídeo profesional. El medio Europa Press detalla que el lanzamiento global supone un movimiento estratégico para vivo, al apostar por una mayor visibilidad internacional apoyada en colaboraciones con líderes tecnológicos como ZEISS.

La apuesta por soluciones como el Telephoto Extender Gen 2 Ultra sitúa a vivo dentro de la tendencia creciente de los fabricantes que incorporan ópticas de alto rendimiento y estabilización avanzada en sus teléfonos móviles, ampliando las posibilidades de los usuarios a la hora de capturar contenidos audiovisuales de alta calidad. El enfoque del X300 Ultra en capacidades profesionales se refuerza con los nuevos complementos y la adaptación de controles físicos, que buscan facilitar el uso en escenarios de producción exigentes.

Europa Press informa que la empresa ha remarcado su objetivo de distribuir el X300 Ultra internacionalmente, sumando nuevas opciones de hardware y software, y posicionando este lanzamiento como un referente para quienes valoran la calidad de captura de imagen tanto a nivel profesional como en el uso cotidiano. Vivo señala que tanto el dispositivo como los accesorios estarán disponibles en diversos mercados a lo largo del año en curso, y que los avances pretenden democratizar el acceso a la tecnología óptica profesional mediante dispositivos móviles.