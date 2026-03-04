VÍDEO:Llorca insta a Sánchez a "recapacitar" sobre EEUU: "Cuando uno dirige el país, no lo dirige para los que le votan"

Durante una comparecencia en Pinedo (Valencia), el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, remarcó que la incertidumbre generada por decisiones unilaterales en política exterior repercute directamente sobre empresarios y sectores productivos del país. Pérez Llorca centró su mensaje en la advertencia lanzada por Donald Trump sobre posibles medidas de embargo comercial contra España, tras la negativa del Gobierno español a ceder las bases militares de Rota y Morón en la operación conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán. Según publicó Europa Press, esta situación motivó que el dirigente valenciano pidiera al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una reconsideración urgente de su estrategia y una mayor apertura al diálogo con los aliados internacionales.

De acuerdo con lo reportado por Europa Press, Pérez Llorca insistió en la necesidad de que España coordine sus actuaciones en política exterior con la Unión Europea y la OTAN, resaltando que ambos compromisos obedecen a decisiones refrendadas por la ciudadanía española en su momento a través de referéndums. El líder valenciano subrayó que la toma de decisiones a este nivel “no puede realizarse de forma unilateral ni centrarse en intereses individuales o partidistas”. Exigió al Gobierno central que priorice el consenso y la consulta con los socios internacionales, argumentando que formar parte de tratados como la OTAN y la Unión Europea implica responsabilidades colectivas y una visión cooperativa.

Pérez Llorca, citado por Europa Press, aseveró que el objetivo principal no reside en elegir entre las posturas de Pedro Sánchez o Donald Trump, sino en velar por decisiones responsables y reflexivas que consideren la importancia estratégica de España en el contexto internacional. “No se trata de elegir entre Pedro Sánchez y Trump, porque eso es lo que quiere Pedro Sánchez. Yo no me quedo con ninguno de los dos, ninguno de los dos me gusta, pero las decisiones que toma un responsable político cuando está al frente de un país tan importante como el nuestro se tienen que reflexionar muy bien y se tienen que adoptar muy bien”, expresó.

El medio Europa Press resaltó que Pérez Llorca recalcó que tanto la ciudadanía como el empresariado requieren certidumbre para desarrollar sus actividades. Detalló que los principales sectores industriales de la Comunidad Valenciana, como el calzado, la cerámica y la agricultura, experimentan preocupación debido a decisiones unilaterales de política exterior adoptadas por el Ejecutivo central. En palabras de Pérez Llorca: “Lo peor que puede tener un ciudadano o un empresario es la incertidumbre. Los empresarios de industrias de esta comunidad como el calzado, la cerámica, los agricultores, tienen incertidumbre por las decisiones unilaterales que toma nuestro presidente del Gobierno”.

Según consignó Europa Press, el president de la Generalitat insistió en su llamamiento a Pedro Sánchez para que recapacite y comprenda que el Gobierno de España representa a toda la sociedad y no únicamente a quienes lo respaldan electoralmente. “Cuando uno dirige el país no lo dirige solo para los que le votan, lo dirige para todos y las decisiones tienen que estar consensuadas en el conjunto de la Unión Europea”, argumentó, subrayando la importancia de la unidad de criterio entre los países miembros del bloque comunitario.

Cuestionado sobre el impacto de la actual crisis diplomática en iniciativas como el Plan USA —presentado esta semana por la consellera de Industria, Marián Cano, y concebido como una herramienta para reforzar la presencia de las empresas valencianas en el mercado estadounidense—, Pérez Llorca reconoció la dificultad de ofrecer garantías en el actual escenario. Según manifestó a Europa Press, “es difícil dar una respuesta concreta en base a los hechos que se están produciendo”, aunque sostuvo que la estabilidad institucional ha facilitado avances en la Comunitat Valenciana y abogó por trasladar ese mismo enfoque al ámbito nacional.

Sobre este punto, remarcó que la certidumbre y la seguridad constituyen elementos esenciales para el desarrollo económico y productivo, y citó como ejemplo la situación de la Comunitat Valenciana, donde —resaltó— la existencia de estabilidad ha permitido implementar políticas fiscales y de transformación administrativa. Advirtió que “las decisiones de Sánchez claro que generan riesgo”, pero matizó que será necesario observar la evolución tanto de las declaraciones de Donald Trump como de las decisiones que continúe adoptando el Ejecutivo español, para valorar el impacto real sobre el tejido económico, según detalló Europa Press.

Durante sus declaraciones, Pérez Llorca enfatizó que pertenecer a la Unión Europea va más allá de la mera firma de acuerdos comerciales, ya que implica la defensa de valores comunes, de la libertad y de los derechos humanos, además de una cooperación constante con los países socios. Insistió en que corresponde al Gobierno central mantener este marco de referencia en su política exterior, buscando consensos y evitando posiciones aisladas que puedan afectar los intereses del conjunto del país, reportó Europa Press.

El líder del Consell también hizo mención a la relevancia de adoptar perspectivas más amplias en política internacional, priorizando estrategias globales y el respaldo colectivo de los aliados, en lugar de recurrir a enfoques individuales. Para Pérez Llorca, la evolución de la actual crisis diplomática podría determinar no solo la salud de las relaciones bilaterales entre España y Estados Unidos, sino también la estabilidad de sectores económicos clave que dependen de la confianza y previsibilidad en el entorno internacional.

Europa Press puso a disposición de los medios imágenes de la rueda de prensa, para complementar la cobertura sobre las declaraciones del presidente valenciano respecto a la situación diplomática con Estados Unidos y la exigencia dirigida al Gobierno central para fortalecer el consenso en la toma de decisiones y garantizar mayor estabilidad a empresas y ciudadanos.