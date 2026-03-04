Una mujer de 85 años muere atropellada por un camión en Almorox

El vehículo implicado en el accidente circulaba por el tramo urbano de la N-403, en el kilómetro 60 del municipio toledano de Almorox, cuando, aproximadamente a las 8:09 de la mañana, una mujer de 85 años resultó atropellada. Según informaron fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, la víctima fue arrollada por un camión en pleno centro de la localidad, lo que llevó a una rápida movilización de los servicios sanitarios y de seguridad.

De acuerdo con la información reportada por Europa Press, hasta el lugar del suceso acudieron con urgencia un equipo médico y una Unidad de Vigilancia Intensiva móvil. Ambos equipos sanitarios trataron de intervenir ante la gravedad de la situación, si bien solo pudieron certificar la muerte de la mujer tras el impacto. El dispositivo de emergencia constató que la víctima no presentaba signos vitales cuando llegaron al punto del accidente.

El medio Europa Press detalló que además del personal sanitario, se desplazaron agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil, quienes supervisaron el área del accidente y coordinaron las primeras acciones del protocolo de investigación. Las autoridades competentes comenzaron la recopilación de datos y testimonios entre las personas presentes para esclarecer las circunstancias bajo las cuales se produjo el mortal atropello.

Según consignó Europa Press, la investigación policial se centra en determinar las causas específicas que derivaron en el fatal arrollamiento, mientras la vía permanecía bajo control para evitar riesgos adicionales y facilitar el trabajo de los agentes. Los efectivos realizaron las diligencias necesarias para documentar el accidente y garantizar la seguridad del tráfico, interrumpido parcialmente durante la intervención de los servicios de emergencia.

El tramo de la N-403 donde ocurrió el suceso atraviesa zona urbana en Almorox y sostiene un flujo significativo de vehículos y peatones. El hecho de que el accidente haya tenido lugar a primera hora incrementa la preocupación por la seguridad en la zona y motiva a que las autoridades refuercen el análisis de las condiciones viales del sector, tal como informaron a Europa Press los portavoces institucionales.

La noticia causó conmoción entre los vecinos de Almorox, quienes acudieron al lugar tras escuchar sirenas de los servicios de emergencia. Europa Press informó que las primeras reacciones comunitarias se centraron en el apoyo y la atención a la familia de la víctima y en la solicitud de posibles medidas para evitar hechos similares en el futuro próximo.

Las autoridades informaron a Europa Press que el resultado de las investigaciones permitirá determinar si las condiciones de visibilidad, la señalización o posibles factores humanos influyeron en el accidente, así como la posible responsabilidad del conductor del camión implicado. Las diligencias continúan a cargo de la Guardia Civil, que mantiene abierto el expediente para esclarecer los hechos de manera definitiva.