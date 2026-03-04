Agencias

Un estudio muestra que los relojes inteligentes tienen limitaciones significativas a la hora de estimar el sueño

Un estudio llevado a cabo por profesionales de la Unidad de Sueño del Servicio de Neurofisiología Clínica del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla ha mostrado que los relojes inteligentes tienen limitaciones significativas a la hora de estimar el sueño, lo que va a ser presentado como póster durante la XXXIV Reunión Anual de la Sociedad Española de Sueño (SES).

Este encuentro, que va a comenzar el 5 de marzo y que se va a desarrollar en el Palacio de Congresos de Granada con la asistencia de más de 300 expertos, va a contar, de este modo, con la exposición de los pormenores de este trabajo. El mismo ha comparado el análisis de sueño en población sana entre un smartwatch, concretamente el Samsung Galaxy Watch 4, y el polisomnograma, la herramienta utilizada en las Unidades de Sueño para diagnosticar trastornos del sueño.

Así, tras el análisis de 130 personas (54,6% mujeres y 45,4% hombres), con una media de edad de 33 años, se han encontrado diferencias "dentro de límites clínicamente aceptados" en las medidas del reloj inteligente que reflejan la capacidad de distinguir entre sueño y vigilia con alta sensibilidad y moderada especificidad en la detección de sueño.

La identificación de los distintos estados de sueño "es menos acertada", han destacado, sin embargo, las autoras de esta investigación, que han añadido que, concretamente, el análisis halló que el smartwatch adelanta en unos pocos minutos las horas de arranque de sueño, inicio de sueño estable y fin de sueño. Además, infraestima el tiempo total de sueño y, muy marcadamente, en más de 45 minutos, el tiempo en sueño profundo.

Por el contrario, este dispositivo sobrestima levemente la eficiencia de sueño y el tiempo en sueño REM y, de forma significativa, el tiempo despierto tras el inicio de sueño (despertares intrasueño) y el tiempo en sueño ligero (en más de 37 minutos). "No podemos obsesionarnos con los datos que nos aportan" estos relojes, han destacado las investigadoras.

DIVULGACIÓN

"Socialmente, se le está dando mucha veracidad a los datos que ofrecen estos dispositivos, cuando aún muchos de ellos tienen sus limitaciones", ha ahondado la neurofisióloga del Hospital Universitario Virgen Macarena, la doctora Alba Salazar, quien ha agregado que "es muy importante transmitir cómo funcionan estos dispositivos y sus limitaciones e informar a la población sobre esto para quitar la preocupación por lo que lean cada mañana en la pantalla de su reloj".

No obstante, la también miembro de la SES ha explicado que estos elementos pueden dar datos "para comparar noches o épocas de un paciente y así tener, gracias a estos dispositivos, una visión global, aunque limitada, de los hábitos de sueño del individuo". Además, ha reconocido que pueden existir modelos más actuales con mejores estimaciones de sueño, aunque "aún distan de la precisión de la polisomnografía".

Por último, Salazar, que ha explicado que "lo importante" son las propias sensaciones de descanso, ha concluido destacando la relevancia de cuidar el sueño, "uno de los pilares básicos de salud". Para ello, se deben seguir pautas básicas de higiene del sueño, como tener patrones estables de sueño, evitar la exposición a pantallas al menos una hora antes de acostarse, tener una rutina relajante previa, evitar las siestas prolongadas y el consumo de sustancias excitantes durante la tarde o el final del día.

EuropaPress

