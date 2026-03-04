Ucrania denuncia el lanzamiento de cerca de 150 drones por parte de Rusia

El reciente comunicado de la Fuerza Aérea de Ucrania advirtió que la ofensiva aérea con drones permanece activa sobre varias zonas, una alerta reforzada con la detección de impactos en al menos 15 localidades. Las autoridades pidieron estrictamente a la población respetar las normas de seguridad durante los episodios de ataque. Según informó la agencia Europa Press, Ucrania reportó que cerca de 150 vehículos aéreos no tripulados fueron lanzados desde territorio ruso en el contexto de un nuevo episodio de bombardeos dentro del conflicto que comenzó formalmente en febrero de 2022 a raíz de las órdenes del presidente Vladimir Putin.

De acuerdo con la información difundida por la Fuerza Aérea ucraniana, los ataques desencadenados durante las últimas horas implicaron el despliegue de 149 drones por parte de las fuerzas rusas. El comunicado oficial detallado por Europa Press precisó que las defensas ucranianas interceptaron un total de 129 aparatos, aunque la ofensiva sigue activa y se reportan drones enemigos presentes en el espacio aéreo. Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado información sobre posibles víctimas ni acerca de los daños materiales ocasionados por esta nueva oleada de ataques, pero confirmaron que sí hubo impactos directos en 15 ubicaciones.

El medio Europa Press consignó que la Fuerza Aérea recalcó a la ciudadanía la importancia de acatar las recomendaciones de seguridad, ante la posibilidad de nuevos ataques y mientras continúa el riesgo en los espacios aéreos sobre el país. "Sigan las normas de seguridad", expresó la autoridad militar ucraniana a través de su comunicado, subrayando la persistencia de la amenaza y la naturaleza dinámica del ataque.

En el otro lado del conflicto, las autoridades de Rusia reportaron el derribo de más de 30 drones supuestamente lanzados por fuerzas ucranianas durante la misma jornada, una cifra comunicada también sin brindar detalles sobre posibles víctimas o afectaciones materiales. Según lo publicado por Europa Press, el Ministerio de Defensa de Rusia señaló que sus sistemas de defensa aérea interceptaron 21 drones en la región de Volgogrado, mientras que otros cuatro fueron derribados en las áreas de Rostov y Bélgorod, respectivamente. Además, se registró el derribo de dos drones en la zona de Astracán y uno en Kursk. Hasta el momento, Kiev no aportó información complementaria sobre los objetivos militares o estratégicos de estos envíos aéreos.

El intercambio masivo de ataques con vehículos aéreos no tripulados revela la escalada tecnológica en la confrontación desde que se inició la invasión a gran escala por parte de Rusia en 2022. Según análisis de medios como Europa Press, tanto Ucrania como Rusia han incrementado el uso de estos dispositivos en operaciones que abarcan la vigilancia, el reconocimiento y el ataque directo sobre infraestructuras consideradas clave para el avance de las hostilidades.

La campaña de ataques simultáneos marca un aumento en la intensidad del conflicto aéreo, así como en las precauciones exigidas a la población civil, que afronta la amenaza constante de dispositivos no tripulados sobrevolando áreas urbanas y rurales, según subrayó Europa Press. Las autoridades militares instan a los ciudadanos a mantenerse informados por los canales oficiales, evitar la exposición innecesaria y seguir estrictamente los protocolos difundidos para limitar los riesgos durante las alertas por ataques aéreos.

El Ministerio de Defensa de Rusia no especificó si los drones interceptados en su territorio apuntaban a objetivos residenciales, militares o infraestructuras energéticas, y tampoco confirmó la magnitud de los daños eventualmente causados por posibles impactos, reportó Europa Press. Asimismo, continúa la opacidad sobre la identidad de las áreas ucranianas afectadas directamente por los drones rusos, pues el parte difundido por la Fuerza Aérea solo refiere a “15 ubicaciones” sin dar mayor detalle.

Las secuencias recientes, de acuerdo con la información recogida por Europa Press, ilustran la persistencia de un escenario conflictivo en el que ambas partes recurren con frecuencia a la tecnología de drones, tanto para ataques masivos como respuestas defensivas a lo largo de varias regiones, lo que permite ataques a gran distancia y minimiza la presencia directa de tropas. El contexto general, tal como expuso Europa Press, demuestra la tensión sostenida y la constante evolución de las estrategias ofensivas y defensivas dentro del conflicto.