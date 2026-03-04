Agencias

Sonsoles Ónega, junto a sus hermanos, agradece el cariño incondicional recibido tras la muerte de su padre

En una emotiva jornada en Madrid, figuras destacadas y allegados acompañan a la familia de Fernando Ónega, quien ha sido recordado con afecto y respeto, mientras sus hijos subrayan la huella y el legado que deja en la profesión

Guardar

Cristina Ónega destacó en la tarde del evento el trato recibido en el Hospital Ramón y Cajal y reiteró el agradecimiento de la familia hacia el personal sanitario y quienes se han acercado para recordar a Fernando Ónega. Este gesto se produjo al cierre de una jornada marcada por la presencia constante de allegados, personalidades del mundo de la política, la cultura y el periodismo. Según informó el medio, la despedida tuvo lugar en la Casa de Galicia, en Madrid, espacio que funcionó durante todo el día como capilla ardiente.

El medio detalló que, a las puertas de la capilla, los hijos de Ónega, Sonsoles, Cristina y Fernando, salieron para expresar su agradecimiento ante los medios de comunicación y quienes han compartido su pesar con la familia. Cristina subrayó: "Hemos salido solo para agradeceros a todos las muestras de cariño que hemos recibido todo el día, y también agradecer al Hospital Ramón y Cajal el trato que hemos recibido, cómo le han cuidado, cómo nos han cuidado, y nada más". Esta intervención reflejó el agradecimiento sincero de los familiares por las numerosas muestras de apoyo recibidas desde el fallecimiento del conocido periodista, que ocurrió el día anterior a la edad de 78 años.

Acompañada por sus hermanos, Sonsoles Ónega también dirigió unas palabras de agradecimiento a los presentes y a los compañeros de la profesión. En su intervención, reconocida por el medio que cubrió la jornada, Sonsoles declaró: “Emocionados con nuestro hermano Fernando también, conmovidos por el cariño inmenso y queríamos daros las gracias por el respeto y que nos habéis hecho sentir muy orgullosos de nuestro padre, que fue también un poco padre de esta profesión y de todos vosotros y ha sido emocionante escucharos y saber que siempre tuvo un minuto para escuchar a cada uno de los compañeros con los que trabajó y ojalá seguir y continuar su legado”.

Durante toda la jornada, la familia estuvo acompañada por numerosas figuras destacadas de distintos ámbitos, según reportó el medio. Amigos, familiares y profesionales del periodismo acudieron a la Casa de Galicia para rendir homenaje a la carrera y la figura de Fernando Ónega. El respeto y el afecto manifestado en el lugar reflejaron la dimensión pública y profesional del periodista, así como el impacto que su trabajo tuvo en varias generaciones de comunicadores.

El medio consignó la especial emoción de Sonsoles Ónega, quien no logró contener las lágrimas a lo largo de la despedida. Los asistentes, incluidos diversos representantes políticos y de la cultura nacional, destacaron la huella de Ónega en el periodismo y el cariño que supo generar tanto en el entorno familiar como en el profesional.

El acto de agradecimiento público realizado por los hijos del periodista cerró una jornada caracterizada por la asistencia y apoyo colectivo en torno a la capilla ardiente. La familia, visiblemente conmovida, reiteró su propósito de mantener vivo el legado profesional y humano de Fernando Ónega, una figura que marcó la historia de la comunicación en España y cuyo recuerdo se vio reforzado por las múltiples muestras de respeto recibidas tanto en la Casa de Galicia como en mensajes de pésame a lo largo del día.

Temas Relacionados

Fernando ÓnegaSonsoles ÓnegaCristina ÓnegaHospital Ramón y CajalMadridCasa de GaliciaPeriodismoCapilla ardienteFamilia ÓnegaMedios de comunicaciónEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Irán amenaza con atacar embajadas de Israel en el mundo si el Ejército israelí bombardea su legación en Líbano

Las fuerzas armadas iraníes advierten, a través de su portavoz, que cualquier ofensiva israelí contra su sede en Líbano convertiría representaciones diplomáticas del Estado hebreo a nivel internacional en blanco legítimo, asegurando que responderán con contundencia

Irán amenaza con atacar embajadas

ACNUR alerta del deterioro de la situación humanitaria en Oriente Próximo con el aumento de escalada bélica

Miles de personas han debido abandonar sus hogares en países como Irán y Líbano, mientras organizaciones humanitarias advierten que la falta de fondos agrava una crisis sin precedentes y el número de desplazados sigue creciendo en toda la región

ACNUR alerta del deterioro de

Harry Maguire apelará ante el Tribunal Supremo de Grecia su sentencia de 15 meses por el incidente en Mykonos

El jugador británico recurre el fallo judicial que le limita derechos y mantiene su condición de inocente, según allegados, tras rechazar varios acuerdos económicos, mientras medios locales destacan que estaría disponible para representar a Inglaterra este verano

Harry Maguire apelará ante el

SERMEF subraya que la rotura del ligamento cruzado anterior "no supone el final de la carrera deportiva"

Expertos destacan que tras una lesión de rodilla grave, los avances en cirugía y fisioterapia permiten a la mayoría de los afectados regresar al alto rendimiento, aunque la recuperación es prolongada y requiere coordinación multidisciplinar, advierte el doctor Joel Cuesta

SERMEF subraya que la rotura

El St. Pauli elogia la norma que limitará los costes de las plantillas en la Bundesliga

El St. Pauli elogia la