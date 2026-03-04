Sonsoles Ónega, junto a sus hermanos, agradece el cariño incondicional recibido tras la muerte de su padre

Cristina Ónega destacó en la tarde del evento el trato recibido en el Hospital Ramón y Cajal y reiteró el agradecimiento de la familia hacia el personal sanitario y quienes se han acercado para recordar a Fernando Ónega. Este gesto se produjo al cierre de una jornada marcada por la presencia constante de allegados, personalidades del mundo de la política, la cultura y el periodismo. Según informó el medio, la despedida tuvo lugar en la Casa de Galicia, en Madrid, espacio que funcionó durante todo el día como capilla ardiente.

El medio detalló que, a las puertas de la capilla, los hijos de Ónega, Sonsoles, Cristina y Fernando, salieron para expresar su agradecimiento ante los medios de comunicación y quienes han compartido su pesar con la familia. Cristina subrayó: "Hemos salido solo para agradeceros a todos las muestras de cariño que hemos recibido todo el día, y también agradecer al Hospital Ramón y Cajal el trato que hemos recibido, cómo le han cuidado, cómo nos han cuidado, y nada más". Esta intervención reflejó el agradecimiento sincero de los familiares por las numerosas muestras de apoyo recibidas desde el fallecimiento del conocido periodista, que ocurrió el día anterior a la edad de 78 años.

Acompañada por sus hermanos, Sonsoles Ónega también dirigió unas palabras de agradecimiento a los presentes y a los compañeros de la profesión. En su intervención, reconocida por el medio que cubrió la jornada, Sonsoles declaró: “Emocionados con nuestro hermano Fernando también, conmovidos por el cariño inmenso y queríamos daros las gracias por el respeto y que nos habéis hecho sentir muy orgullosos de nuestro padre, que fue también un poco padre de esta profesión y de todos vosotros y ha sido emocionante escucharos y saber que siempre tuvo un minuto para escuchar a cada uno de los compañeros con los que trabajó y ojalá seguir y continuar su legado”.

Durante toda la jornada, la familia estuvo acompañada por numerosas figuras destacadas de distintos ámbitos, según reportó el medio. Amigos, familiares y profesionales del periodismo acudieron a la Casa de Galicia para rendir homenaje a la carrera y la figura de Fernando Ónega. El respeto y el afecto manifestado en el lugar reflejaron la dimensión pública y profesional del periodista, así como el impacto que su trabajo tuvo en varias generaciones de comunicadores.

El medio consignó la especial emoción de Sonsoles Ónega, quien no logró contener las lágrimas a lo largo de la despedida. Los asistentes, incluidos diversos representantes políticos y de la cultura nacional, destacaron la huella de Ónega en el periodismo y el cariño que supo generar tanto en el entorno familiar como en el profesional.

El acto de agradecimiento público realizado por los hijos del periodista cerró una jornada caracterizada por la asistencia y apoyo colectivo en torno a la capilla ardiente. La familia, visiblemente conmovida, reiteró su propósito de mantener vivo el legado profesional y humano de Fernando Ónega, una figura que marcó la historia de la comunicación en España y cuyo recuerdo se vio reforzado por las múltiples muestras de respeto recibidas tanto en la Casa de Galicia como en mensajes de pésame a lo largo del día.