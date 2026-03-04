Samsung anuncia la llegada a España de los portátiles Galaxy Book6, que integran la IA desde el diseño

La integración de la inteligencia artificial desde la misma arquitectura de los nuevos ordenadores es uno de los ejes principales del lanzamiento de la gama Galaxy Book6 en España. Según publicó Samsung Electronics y detalló el medio de comunicación que proporcionó la información, la nueva serie —compuesta por los modelos Galaxy Book6 Ultra, Galaxy Book6 Pro y Galaxy Book6— incorpora la IA no como un añadido, sino como un elemento básico del diseño, con el objetivo de mejorar tanto la productividad como la creatividad del usuario. El anuncio, realizado durante el Mobile World Congress 2026, también confirmó la disponibilidad en España desde marzo, con configuraciones en 14 y 16 pulgadas y opciones de color gris o plateado.

De acuerdo con la información proporcionada por Samsung y recogida por la prensa, el modelo más avanzado, Galaxy Book6 Ultra, tendrá un precio inicial de 3.399 euros. El Galaxy Book6 Pro partirá de 1.799 euros y el modelo Galaxy Book6 básico estará disponible desde 1.149 euros. Los tres ordenadores están equipados con procesadores Intel Core Ultra Serie 3 junto a una NPU dedicada, facilitando así la realización de tareas de inteligencia artificial directamente en el dispositivo. Entre las funciones destacadas figuran la edición de contenido, la organización de información, la colaboración en tiempo real y la gestión de labores complejas simultáneamente, lo que responde a la demanda de herramientas cada vez más avanzadas en entornos laborales y creativos.

En el Galaxy Book6 Ultra, la inclusión de una GPU dedicada Nvidia GeForce RTX permite soportar procesos de creación profesional y cargas de trabajo gráficas elevadas, manteniendo la estabilidad gracias a una arquitectura térmica modificada para un mayor rendimiento sostenido, según detalló Samsung en el marco del Mobile World Congress 2026. Por otro lado, la firma también recalcó la importancia de la seguridad, implementando la plataforma Samsung Knox con protección multicapa basada en hardware, orientada a prevenir ataques y asegurar la integridad de los datos almacenados en el dispositivo. Windows 11, a través de la función 'Secured-core PC', suma una defensa adicional a nivel de sistema operativo y hardware, alineando la protección con los estándares utilizados en entornos profesionales.

Tal como recoge la información original, una característica esencial de la serie Galaxy Book6 es la integración fluida con otros dispositivos del ecosistema Galaxy, facilitada por las soluciones Galaxy AI y Microsoft Phone Link. Esta integración habilita la transferencia de archivos inmediata, así como la sincronización y continuidad entre móviles y ordenadores Galaxy, permitiendo extender la experiencia de productividad y conectividad entre diversos dispositivos. En palabras de David Alonso, responsable de Experiencia Móvil para Iberia en Samsung Electronics, citado por la fuente original, “La movilidad hoy no termina en el smartphone. El PC sigue siendo el centro de la productividad real, y la integración de la inteligencia artificial en este entorno es una evolución necesaria”.

La llegada de la serie Galaxy Book6 coincide con un contexto de expansión para Samsung dentro del mercado de ordenadores portátiles en España. Según informó el medio que consigna la información de Samsung, durante el año 2025, el valor total del mercado español de portátiles experimentó un incremento del 9 por ciento, mientras Samsung lideró el crecimiento en valor con un 88 por ciento y en unidades con un 93 por ciento. La empresa atribuye estas cifras a tres factores: la recepción favorable a una oferta premium y equilibrada, el creciente peso del ecosistema Galaxy como factor diferenciador y el impulso de la productividad a través de soluciones basadas en inteligencia artificial. La estrategia, según declaraciones recogidas por la prensa de David Alonso, responde a una evolución de las necesidades del usuario contemporáneo, que busca rendimiento, conectividad y herramientas inteligentes incorporadas en los dispositivos.

Dicho enfoque en IA no solo prioriza la eficiencia en el procesamiento local, sino que también combina capacidades en la nube, todo bajo sistemas de protección robustos, como indicó Samsung en su presentación. Esta orientación hacia la inteligencia artificial integrada, según el análisis proporcionado por el propio fabricante recogido en la prensa, busca facilitar tareas complejas y diferenciar la oferta frente a competidores en el segmento de ordenadores portátiles avanzados.

La disponibilidad de modelos en distintas configuraciones y precios también destaca, adaptándose tanto a perfiles profesionales como a usuarios domésticos avanzados que requieren un nivel alto de rendimiento y seguridad. Los detalles técnicos y el posicionamiento en el mercado, según lo destacado en el anuncio de Samsung y consignado por los medios, consolidan la apuesta de la empresa por reforzar su catálogo de ordenadores portátiles y expandir la penetración del ecosistema Galaxy en España.