Mónica García asegura que la ley del medicamento garantizará la seguridad jurídica de la prescripción enfermera

Durante un encuentro con profesionales de la salud organizado por Europa Press en el Foro Hospiten, la ministra de Sanidad de España, Mónica García, comunicó que el Ministerio está diseñando herramientas en colaboración con las comunidades autónomas y el respaldo de la Organización Mundial de la Salud para ajustar tanto la cantidad como la formación de las enfermeras conforme a la complejidad de los cuidados requeridos por la población. Esta iniciativa busca pasar de una asignación uniforme de personal a una basada en la intensidad y necesidad real de los cuidados, un aspecto que depende tanto de factores clínicos como del contexto social en el que se encuentra cada paciente. La ministra subrayó con estas declaraciones la importancia de abordar los determinantes sociales en la planificación sanitaria, con el objetivo de garantizar cuidados seguros y apropiados para cada situación, según informó Europa Press.

El medio Europa Press detalló que, durante su intervención, García aseguró que la futura ley del medicamento constituirá una herramienta decisiva para otorgar seguridad jurídica a la práctica de la prescripción enfermera en el sistema nacional. Según explicó la ministra, esta ley no introduce un cambio en la práctica clínica habitual, pues la indicación y el uso de ciertos medicamentos por parte de las enfermeras ya se registran en el ámbito sanitario. No obstante, el nuevo marco legal pretende consolidar de manera explícita esta realidad, otorgando reconocimiento y respaldo jurídico siempre fundamentado en la evidencia clínica.

Durante el encuentro, la ministra señaló la necesidad de reconocer la evolución experimentada por la profesión enfermera, no solo en su formación académica sino también en el desarrollo de sus capacidades y en el impacto que su trabajo tiene dentro del sistema de salud. En ese sentido, García anunció próximos avances como el nuevo Estatuto Marco, al que consideró un paso relevante hacia una clasificación profesional más equitativa y en la mejora de las condiciones laborales del colectivo, detalló Europa Press.

La ministra sostuvo que cuidar el Sistema Nacional de Salud exige proteger y fortalecer a quienes se encargan de los cuidados, lo que pasa por reconocer su aportación profesional y dotarles de recursos adecuados. García afirmó: “Si queremos que nuestro Sistema Nacional de Salud siga siendo uno de los grandes patrimonios y colectivos de este país, tenemos que cuidarlo, tenemos que cuidar a las personas que nos cuidan. Y este cuidado también empieza por sostener y cuidar a las personas que se encargan de los cuidados”.

Por otra parte, Europa Press explicó que la escasez de profesionales de enfermería representa un desafío compartido en el ámbito internacional y europeo. En respuesta, el Ministerio de Sanidad trabaja en líneas alineadas con iniciativas globales para atraer y fidelizar talento en el sector, planificando la plantilla en función de la intensidad de los cuidados requeridos y no solo en la situación clínica individual, lo que implica tomar en cuenta factores como el entorno social del paciente.

En relación al reconocimiento de las enfermeras, la titular de Sanidad mencionó la importancia de que estas profesionales participen en la toma de decisiones sobre los cuidados en los diferentes órganos directivos, destacando que esas decisiones no pueden efectuarse sin la participación activa de quienes están directamente implicadas en las tareas de atención y cuidado. "Desde el Ministerio de Sanidad vamos a seguir trabajando con diálogo pero también con muchísima ambición para reconocer todo el talento, para ordenar mejor nuestros recursos asistenciales, para ofrecer seguridad jurídica y para situar los cuidados en el lugar que corresponden, porque el futuro del sistema sanitario será con más cuidados, con más trabajo en equipo o no será", afirmó García, según publicó Europa Press.

La ministra reiteró el compromiso de su departamento de continuar impulsando el diálogo y la ambición para fortalecer la posición de la enfermería en el sistema sanitario español, dotando de mayor reconocimiento su labor y asegurando mejores condiciones tanto laborales como estructurales dentro del Sistema Nacional de Salud, reportó Europa Press. García enfatizó que la evolución y mejora del sector se vincula al desarrollo profesional de las enfermeras, a la justa valoración de su trabajo y a la adaptación de los recursos humanos según las demandas derivadas de la complejidad de los cuidados.

Finalmente, la intervención de la ministra, basada en información consignada por Europa Press, reseñó medidas orientadas a crear una estructura asistencial más justa, integrada y reconocida, y subrayó la urgencia de avanzar en la presencia activa de la enfermería en la toma de decisiones, tanto en beneficio del colectivo profesional como del conjunto del sistema sanitario.