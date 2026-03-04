Miquel Barceló protagoniza el stand de 'El País' en ARCOmadrid con la obra 'El pintar diario'

Entre las piezas que conforman la exposición en el stand de 'El País' en ARCOmadrid resalta una portada modificada del 8 de mayo de 2000, fecha en la que el diario informó sobre el asesinato del periodista José Luis López de Lacalle. Esta y otras portadas históricas transformadas por el artista mallorquín Miquel Barceló forman parte de la muestra 'El pintar diario', la cual celebra el 50º aniversario del periódico. Según detalló 'El País', la exposición reúne cerca de medio centenar de obras inéditas que podrán verse del 4 al 8 de marzo en el stand 7C29 de la feria.

De acuerdo con 'El País', la selección destaca tanto la experimentación plástica como la interacción de Barceló con diarios internacionales como 'Le Monde', 'Libération', 'La Repubblica' y 'Giornale di Sicilia', además de ejemplares del propio diario anfitrión. Las piezas comprenden dibujos, pinturas y collages realizados sobre hojas impresas, llevando el papel de prensa a una dimensión artística que integra la actualidad y la memoria histórica.

Tal como publicó el medio organizador, no es la primera vez que Barceló utiliza este tipo de soporte. A lo largo de su trayectoria, el creador ha explorado el potencial del papel de periódico en distintas técnicas, desde grabados y aguafuertes hasta proyectos de gran formato. Un ejemplo relevante es el conjunto de caballos e Ícaros que pintó en 1998 en la iglesia de Santa Eulalia dei Catalani, en Palermo, donde el material periodístico sirvió como base de obras monumentales.

La feria ARCOmadrid acoge esta muestra como uno de los ejes de su programación cultural. 'El País' reportó que Barceló, invitado especial en el marco de su aniversario, actualmente distribuye su tiempo entre sus talleres en Vilafranca de Bonany y Farrutx (Mallorca), y su estudio en el barrio parisino de Le Marais. La actividad artística de Barceló mantiene vínculos arraigados tanto en el Mediterráneo como en la capital francesa, espacios en los que concibe y desarrolla buena parte de su obra reciente.

Además de la exposición en ARCOmadrid, 'El País' informó que Barceló participa en otros proyectos de relevancia internacional. Entre estos, destaca la preparación de tres tapices destinados a la catedral de Notre Dame en París, así como su involucramiento en la candidatura para intervenir la fachada de la Gloria en la Sagrada Familia. Estas iniciativas subrayan la proyección internacional del artista y su papel influyente en la escena contemporánea.

El medio también resaltó que la muestra en la feria no se limita a la mera exhibición de piezas, sino que pone en diálogo la historia visual de la prensa con la mirada personal de Barceló. Las obras intervenidas proponen nuevas lecturas sobre acontecimientos y figuras que han marcado la actualidad durante décadas, utilizando la prensa escrita como soporte narrativo y artístico.

A través de esta colaboración entre el artista y 'El País', ARCOmadrid integra en su agenda una propuesta que articula memoria, experimentación y conmemoración, permitiendo que tanto el público especializado como los visitantes de la feria accedan a una visión singular sobre la relación entre arte y prensa.