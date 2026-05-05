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Saka: "Es una bonita historia y espero que acabe bien en Budapest"

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Londres, 5 may (EFE).- Bukayo Saka, goleador del Arsenal, aseguró que es "una bonita historia" y espera que "acabe bien" en Budapest, donde los ingleses disputarán la final contra el Bayern de Múnich o el Paris Saint Germain.

"Esto es precioso", dijo el autor del único gol del partido a Amazon Prime. "Mira lo que significa para nosotros y para los aficionados. Estamos muy felices. Ha sido un partido de mucha presión. Significaba mucho para los dos equipos, pero lo hemos manejado bien y estamos en la final. Nunca había visto algo como este, desde que hemos llegado en el autobús".

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Saka marcó el 1-0 en el último minuto de la primera parte al empujar un rechace de Jan Oblak a disparo de Leandro Trossard.

"A veces te toca a ti, a veces no, pero hay que estar ahí y estuve ahí".

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Los 'Gunners' disputará el próximo 30 de mayo la segunda final de su historia contra el Bayern o el PSG.

"Es una bonita historia y espero que acabe bien en Budapest".

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