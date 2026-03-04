Mariona Caldentey entra en el selecto club de las centenarias

La presencia de Mariona Caldentey en las convocatorias de la selección española se ha mantenido constante a pesar de los cambios en el cuerpo técnico y la irrupción de nuevas jugadoras en las listas recientes. De acuerdo con la información publicada por el medio de comunicación, la centrocampista balear alcanzó los cien partidos internacionales este martes tras formar parte del once titular en la victoria ante Islandia, dentro de la primera jornada de la fase clasificatoria rumbo al Mundial de Brasil del próximo año.

Según informó la fuente, Mariona Caldentey se convierte en la cuarta futbolista española en llegar a esta marca, un hito reservado hasta ahora para una reducida élite de jugadoras que han sido protagonistas de la etapa más exitosa del fútbol femenino nacional. La futbolista de Felanitx, que cumplirá treinta años el 19 de marzo, compartió la alineación con otras integrantes históricas del combinado nacional, en un partido que marcó el inicio del camino para defender el título mundial conseguido el pasado verano. La selección, con la dorsal número 8 de Caldentey en el campo, logró imponerse con un marcador de 3-0 frente al conjunto islandés.

El medio consignó que antes de Caldentey, solo Alexia Putellas, Jenni Hermoso e Irene Paredes habían superado el centenar de internacionalidades. Putellas encabeza el listado tras sumar su partido internacional 143, acumulando el mayor número de presencias en la historia del conjunto femenino, mientras Hermoso y Paredes, ambas actualmente ausentes en la última convocatoria dirigida por Sonia Bermúdez, registran 125 apariciones cada una. Todas ellas pertenecen a una generación que ha llevado a la selección a disputar las máximas instancias en competiciones europeas y mundiales.

Desde que debutó con la selección en la Copa Algarve el 1 de marzo de 2017, bajo la dirección de Jorge Vilda y con apenas veinte años, Mariona Caldentey se ha mantenido como una pieza destacada del equipo, como destacó la fuente original. En su estreno, enfrentó a la selección de Japón y, desde ese momento, ha estado presente en todas las grandes citas deportivas correspondientes al combinado nacional. En la Eurocopa de 2017 figuró en tres de los cuatro encuentros como titular, dando temprano muestra de su integración en la alineación principal.

En el primer Mundial que disputó —Francia 2019—, la centrocampista fue seleccionada como titular en todos los partidos, salvo el cruce de octavos frente a Estados Unidos. La publicación detalla que en la Eurocopa de 2022, bajo la continuidad de Vilda en la dirección técnica, abrió el marcador en el partido inaugural frente a Finlandia con un penalti convertido durante la victoria por 4-1, confirmando su eficacia en partidos clave.

Durante su trayectoria, Caldentey también afrontó una pausa voluntaria a raíz de su adhesión al grupo de jugadoras que optó por renunciar a la selección mientras no se realizaran ajustes estructurales. Después de este paréntesis, la jugadora regresó para integrar la plantilla que participó en el Mundial celebrado en Australia y Nueva Zelanda en 2023. En ese torneo, la jugadora no inició como titular en el primer encuentro ante Costa Rica ni en el de octavos frente a Suiza, pero se incorporó al once en cuartos de final contra Países Bajos, donde estableció el 1-0 desde el punto penal. Siguió participando como titular en semifinales ante Suecia y en la final contra Inglaterra, donde sirvió la asistencia a Olga Carmona en el gol decisivo.

Tal como detalló el medio, la futbolista mallorquina ha sumado títulos y distinciones con la selección, incluidas la primera Liga de Naciones femenina, en la que marcó en la final ante Francia, y una histórica presencia en los Juegos Olímpicos de París 2024. Añadió a su palmarés la primera final de la Eurocopa para ‘La Roja’, durante el torneo realizado el pasado verano en Suiza, donde anotó de cabeza el que sería su último gol internacional hasta la fecha, estableciendo momentáneamente la ventaja española en la final ante Inglaterra. A nivel de clubes, Caldentey también celebró un campeonato europeo reciente con el Arsenal FC.

A pesar de la aparición de nuevas jugadoras y el cambio de entrenador, Mariona Caldentey ha conservado su lugar en la plantilla de la selección, adaptándose también a nuevas tareas tácticas como parte de una campeona del mundo que redefine su identidad bajo la dirección de Sonia Bermúdez. Según la publicación, en la fase final de la Liga de Naciones tuvo protagonismo en los duelos ante Suecia y Alemania y protagonizó una asistencia a Claudia Pina en la vuelta de la final ante las germanas.

En materia de goles, Caldentey se ubica actualmente en la octava posición de la tabla histórica de la selección, con 31 tantos. Entre las futbolistas que le preceden en la clasificación se encuentran Adriana Martín y Sonia Bermúdez, con 33 y 34 goles, respectivamente, además de Esther González (36) y Vero Boquete (38), lo que deja margen para que la centrocampista pueda escalar posiciones en este registro.

Respecto a futuras incorporaciones al club de las centenarias, la fuente explicó que Aitana Bonmatí, jugadora del FC Barcelona y triple ganadora del Balón de Oro, aparece como la principal candidata, contando ya con 87 convocatorias. Bonmatí atraviesa un proceso de recuperación después de sufrir una fractura transindesmal en el peroné del tobillo izquierdo antes del segundo partido de la final de la Liga de Naciones frente a Alemania. Patri Guijarro, también del FC Barcelona, y Ona Batlle, lateral de la selección, suman 76 y 72 participaciones, respectivamente.

De acuerdo con la información del medio citado, la carrera internacional de Mariona Caldentey se caracteriza tanto por su longevidad como por su impacto en los resultados del equipo, consolidándose como figura representativa en el periodo más fructífero para la selección española femenina de fútbol.