Las 'Guerreras' remontan a Austria en el debut de Rocamora

Alicia Fernández desempeñó un papel determinante durante la segunda parte del encuentro en Viena, aportando a la reacción contundente de la selección española femenina de balonmano frente al equipo de Austria. Este partido, celebrado en la Sport Arena Wien en el marco de la tercera jornada del Grupo 6 del clasificatorio para el Campeonato de Europa 2026, supuso el debut de Joaquín Rocamora como seleccionador y le permitió estrenarse con una victoria, según consignó el medio Europa Press.

De acuerdo con la cobertura de Europa Press, la selección española superó a la representación local con un marcador de 24-29, firmando así su tercer triunfo consecutivo en el grupo, que otorga a España el primer puesto en solitario con seis puntos. Austria, con cuatro puntos, ocupa la segunda posición tras una actuación en la que la portera Lena Ivancok dificultó el avance del ataque español, especialmente durante el primer tiempo del partido.

El desarrollo del enfrentamiento mostró a un equipo español que enfrentó dificultades iniciales atribuibles a las numerosas pérdidas de balón y a las exclusiones durante la primera parte, lo que se reflejó en el resultado parcial de 12-10 a favor de las locales al término de los primeros treinta minutos. Europa Press destacó que la guardameta austríaca Ivancok intervino en al menos el 50% de las acciones ofensivas españolas, limitando su efectividad en el tanteador.

En ese periodo, la actuación de Maddi Aalla Rotaetxe resultó fundamental bajo los palos españoles, evitando que la desventaja fuera más amplia. Los esfuerzos ofensivos de Danila So Delgado, quien culminó el encuentro como máxima anotadora de España con siete goles, junto a los aportes de Alicia Fernández, permitieron a las dirigidas por Rocamora mantenerse en la contienda, siguiendo la consigna de paciencia promovida por el nuevo técnico.

Tras el descanso, la dinámica del juego cambió cuando las ‘Guerreras’ encontraron mayor solidez y precisión. En solo diez minutos después del reinicio, España volteó el marcador e impuso su ritmo sobre el equipo austríaco. Europa Press reportó que el conjunto dirigido por Rocamora mostró una organización colectiva más eficaz, recuperando el control del juego y aumentando la firmeza defensiva.

El equipo local perdió a Ines Ivancok-Soltic —máxima anotadora de Austria con siete tantos— tras su expulsión a falta de diez minutos, lo que mermó el potencial ofensivo austríaco. Del lado español, la ausencia de So Delgado en el tramo final tampoco impidió que otras jugadoras como María O'Mullony, Lyndie Tchaptchet y Paula Arcos incrementaran la ventaja en el marcador y aseguraran la victoria.

El resultado en Viena tiene un peso significativo en la clasificación, ya que posiciona a España como único líder del Grupo 6, una situación que el equipo buscará afianzar en el siguiente compromiso, nuevamente frente a Austria, esta vez en Algeciras. Según lo publicado por Europa Press, el objetivo del grupo bajo el mando de Rocamora consiste en asegurar la primera plaza, clave en el camino hacia el próximo Campeonato de Europa.

Rocamora asume el liderazgo del equipo tras la salida de Ambros Martín, quien concluyó su etapa luego del Campeonato Mundial de 2025. Este primer partido bajo su dirección ofreció señales de un equipo capaz de superar momentos adversos y de adaptarse rápidamente a nuevas directrices técnicas durante el curso del partido.

El colectivo español alcanzó mayor confianza a lo largo del segundo tiempo, perdiendo los nervios que habían caracterizado la primera mitad y encontrando soluciones tanto en defensa como en ataque. Según Europa Press, la consistencia mostrada cuando el partido requirió máxima concentración fue un dato relevante que pesó en el desenlace.

España enfrascó sus esfuerzos en minimizar las pérdidas de balón y controlar el ritmo para ganar claridad ofensiva. El despliegue de la defensa en los minutos decisivos, añadido al acierto en los lanzamientos, permitió que la selección nacional confirmara su evolución competitiva desde el reinicio de la contienda.

De acuerdo con Europa Press, el siguiente compromiso ante Austria en Algeciras representará una oportunidad para consolidar el liderazgo del grupo, objetivo que las ‘Guerreras’ han trazado como prioritario en este ciclo clasificatorio rumbo al Europeo de 2026. Por ahora, el combinado dirigido por Rocamora se mantiene invicto y afianza su candidatura a la máxima posición del Grupo 6.