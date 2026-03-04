La viuda de Fernándo Ónega, Ángela Rodrigo, y su hijo Fernando, su emotivo homenaje a su llegada a la capilla ardiente

La imagen de un cuadro con el rostro de Fernando Ónega presidió la capilla ardiente que se abrió este miércoles en la Casa de Galicia de Madrid, donde su familia quiso rendir tributo al periodista en compañía de quienes desearon despedirse de él. Según detalló el medio, la viuda de Ónega, Ángela Rodrigo, y el hijo menor del comunicador, Fernando Ónega Jr, llevaron personalmente esta imagen significativa al recinto, evidenciando el afecto y el reconocimiento hacia el legado del periodista tras su fallecimiento este martes a los 78 años.

De acuerdo con la información publicada, la apertura al público de la capilla ardiente marcó el inicio de las despedidas formales después del fallecimiento de Fernando Ónega, un referente en la comunicación española de las últimas décadas. El mundo de la cultura en España, junto con familiares y allegados, se congregó en este lugar para ofrecer sus condolencias y rendir homenaje a la trayectoria del comunicador, quien deja como legado no solo una prolífica carrera periodística sino también hijos vinculados al mundo de la información como la presentadora Sonsoles Ónega y la subdirectora de los Servicios Informativos de TVE, Cristina Ónega.

La familia, que hasta entonces había estado en la intimidad procesando la pérdida, se presentó en la Casa de Galicia en el centro de Madrid como primeros asistentes al velatorio. Tal como publicó el medio, Ángela Rodrigo —con quien el periodista contrajo matrimonio en el año 2000, tras su divorcio de Marisol Salcedo— llegó acompañada por el hijo menor de la pareja, quien cumplirá 24 años en junio y actualmente cursa estudios en Ingeniería Informática en la Universidad Autónoma de Madrid. A diferencia de sus dos hermanas, Fernando Ónega Jr no ha seguido trayectoria periodística.

Durante el acto, la entereza mostrada por Ángela Rodrigo y su hijo menor resaltó en un momento particularmente delicado para la familia. El medio consignó además el especial vínculo entre el periodista y quien fuera definida como “el amor de su vida”, subrayando que en 2021 él mismo había compartido públicamente que su esposa le donó un riñón, un gesto que reflejó la unión entre ambos.

Poco después de la llegada de Rodrigo y Fernando Ónega Jr, se sumaron las hijas del comunicador. Cristina Ónega, actualmente subdirectora de los Servicios Informativos de Radiotelevisión Española, y Sonsoles Ónega, reconocida presentadora, ingresaron juntas en el recinto. Según relató el medio, Sonsoles Ónega, acompañada por su pareja Juan, evidenció una profunda emoción, limitándose a hacer gestos de disculpa hacia los reporteros apostados en el lugar frente a la imposibilidad de expresar palabras en ese momento de duelo.

El velatorio permitió que figuras del entorno periodístico, cultural y personal de Ónega se acercaran a despedirlo, según reportó el medio. La capilla ardiente se habilitó tras una primera jornada donde la familia enfrentó la noticia en privacidad, permitiendo así a colegas, amigos y también a quienes valoraron la multiplicidad de sus aportes al periodismo acceder al recinto instalado en la Casa de Galicia.

Fernando Ónega, nacido en 1947, fue una de las figuras más representativas del periodismo español durante casi cinco décadas. Su fallecimiento generó numerosas muestras de respeto en distintos ámbitos, recordando su paso por relevantes medios de comunicación y el impacto de su trabajo en televisión, prensa y radio. El medio detalló que la conexión cercana con sus hijos e hijas resultó un elemento constante a lo largo de su vida personal y profesional.

En el acto de apertura de la capilla ardiente, el cuadro de gran tamaño con la fotografía de Ónega estableció el carácter de homenaje, permitiendo que el último adiós —tanto de los familiares directos como de quienes compartieron con él distintos espacios profesionales o periodísticos— se desarrollara en un contexto solemne y multitudinario. La presencia de sus descendientes directos también reflejó el legado familiar, señalando tanto su proyección en el ámbito de la comunicación como la diversidad de caminos personales de sus hijos.

Según publicó el medio, la familia de Ónega se mantuvo en el recinto recibiendo el acompañamiento y los gestos de afecto de numerosas personas. El periodista había mantenido una vida vinculada estrechamente tanto a su entorno profesional como familiar, y su trayectoria fue reconocida tanto por las nuevas como por las antiguas generaciones de comunicadores que se acercaron a la Casa de Galicia. Numerosos compañeros, colegas y figuras públicas expresaron condolencias a los allegados, coincidiendo en la importancia de sus contribuciones al periodismo y en la influencia ejercida tanto en ámbitos informativos como en la educación de otros profesionales del sector.

A lo largo del día, la sala de la Casa de Galicia recibió el paso de amigos, familiares y periodistas que compartieron momentos de trabajo y vida con Fernando Ónega. El medio destacó el clima de respeto demostrado hacia los familiares en este momento de pérdida, marcando uno de los capítulos más sentidos en el gremio de la comunicación en España durante los últimos años.