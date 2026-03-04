La Reina, políticos y periodistas despiden a Fernando Ónega

La mañana estuvo marcada por la llegada de una corona de flores con los colores de la bandera española, enviada por el Rey Juan Carlos, a la Casa de Galicia en Madrid, donde se instaló la capilla ardiente de Fernando Ónega. Este gesto se sumó a la presencia de la Reina Letizia, quien expresó su vínculo personal y profesional con el periodista, señalando ante los medios: "Fernando Ónega me ha acompañado toda la vida porque la radio ha estado en mi casa toda la vida". La noticia principal del día giró en torno al homenaje de destacadas figuras del mundo institucional y mediático al comunicador, quien falleció este martes a los 78 años y de quien se recalcó su independencia y legado profesional, según informó Europa Press.

A lo largo de la jornada, la Reina Letizia recordó que conoció a la hija de Ónega, Sonsoles, con quien entabló amistad, afirmando que su asistencia al velatorio representaba tanto el respaldo a una amiga como el reconocimiento a la profesión periodística, la radio y a un profesional al que calificó como "artesano". La Reina añadió también que el Rey hubiera deseado estar presente para rendir tributo a quien consideró un referente.

Según reportó Europa Press, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudió a la capilla ardiente junto a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el de Transición Digital y de la Función Pública, Óscar López. Sánchez definió a Ónega como un "gran periodista", resaltando su papel como "cronista" y "analista de la vida política" en España, subrayando la importancia de su visión genuina del oficio periodístico. El mandatario confesó que su relación personal con Ónega incluyó numerosos encuentros y debates sobre decisiones políticas, los cuales, de acuerdo con Sánchez, siempre contaron con la "mirada honesta y auténtica" de lo que considera debería ser la actitud de un periodista ante el poder.

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien llegó en las primeras horas a la Casa de Galicia, elogió a Fernando Ónega por su profesionalismo, independencia y respeto en la profesión. Rajoy lo describió como "un gallego de pro" y afirmó que "no hay nada por donde no haya pasado", animando a las nuevas generaciones a seguir su ejemplo. Estas declaraciones fueron recogidas por el medio durante el inicio del acto de despedida.

El exjefe de la Casa del Rey, Alberto Aza, también reflexionó sobre la figura de Ónega al describirlo como "un profesor" y "maestro del periodismo", considerando que su legado es irrepetible y permanecerá tanto en el recuerdo de sus colegas como en el de sus amigos. Aza agradeció su contribución por haber aportado objetividad y humor a la información, calificando su pérdida como motivo de profunda tristeza.

Entre las autoridades presentes, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, expresó respeto y admiración por Ónega, resaltando su compromiso con la participación social y señalando que fue un "reto" para los periodistas. Por su parte, Elma Saiz, ministra de Seguridad Social, destacó el rigor con el que abordaba los temas y la seriedad de su ejercicio profesional, transmitiendo palabras de gratitud, respeto y recuerdo en su despedida.

Numerosos periodistas y reconocidos comunicadores asistieron también para rendir tributo, entre ellos Iñaki Gabilondo, Lorenzo Milá, Nieves Álvarez, Lucía Méndez, Mariló Montero, Diego Losada, Alex Barreiro, Esther Palomera, Carlos Alsina, Joaquín Prat, Roberto Arce, Carlos Franganillo, Vicente Vallés y Nativel Preciado. El padre Ángel destacó especialmente la "bondad" del periodista durante su intervención. Carlos Alsina, director y presentador de 'Más de Uno', realizó partes de su programa en homenaje a Ónega desde la propia Casa de Galicia.

En declaraciones recogidas por Europa Press, Iñaki Gabilondo subrayó el papel de Ónega como símbolo del "espíritu de la transición" en España y su cercana amistad. Lorenzo Milá resaltó su figura como ejemplo de periodismo responsable, en contraste con las voces polarizadas en la actualidad. Nieves Herrero enfatizó la capacidad de Ónega para apoyar a sus colegas, señalando que representaba el periodismo en su máxima expresión, mientras que Joaquín Prat lamentó la escasez de profesionales como él.

Europa Press detalló que el acto de despedida congregó a numerosas personalidades del sector como el presidente del Senado, Pedro Rollán, el presidente y vicepresidente de Atresmedia, José Creuheras y Silvio González, así como al secretario general de la UGT, Pepe Álvarez. De igual modo, durante la tarde se sumaron la presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), María Rey, el empresario Blas Herrero y periodistas como Miguel Ángel Aguilar, Aimar Bretos, María Escario, Ángel Expósito y Jon Sistiaga. Matías Prats destacó la admiración y el afecto compartidos hacia Ónega, suscitando un legado que, en sus palabras, "se recordará con respeto, con cariño y con devoción durante mucho tiempo".

Entre los asistentes se encontraban también conocidas personalidades de diferentes ámbitos, como Fernando Romay, Carmen Lomana, Miguel Lago, Rosa Benito y Ana Obregón. Manuel Velasco, hijo de Concha Velasco, recordó la prudencia e inteligencia del periodista, enfatizando la solidez profesional de sus entrevistas y afirmando que su marcha supone la pérdida de un referente en el sector.

La cobertura de Europa Press incluyó la lista de representantes políticos presentes en el homenaje, entre ellos la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol; el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo; la exvicealcaldesa madrileña Begoña Villacís; el dirigente del PP Borja Semper; y los exministros Jaime Mayor Oreja y Ana Pastor. Esta última compartió recuerdos personales, poniendo en valor tanto el sentido del humor de Ónega como su cercanía.

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, definió a Ónega como "un demócrata y un excelente periodista", resaltando su papel durante la Transición y considerándolo una figura esencial para interpretar los procesos sociopolíticos atravesados por España. Feijóo afirmó que Ónega contribuyó a fortalecer los lazos de convivencia y a fomentar las coincidencias en una sociedad diversa, afirmando que se trata de un modelo profesional que, a su juicio, escasea en la actualidad. También tuvo palabras para las hijas del periodista, reconociendo su profesionalidad.

El tributo a Fernando Ónega, tal como detalló Europa Press, reunió a una pluralidad de voces de la política, los medios y la sociedad civil, quienes coincidieron en resaltar su independencia y ética, así como su contribución innegable a la historia reciente del periodismo y la comunicación en España.