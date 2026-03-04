La Reina Letizia, políticos y periodistas despiden a Fernando Ónega, "artesano" y extraordinario periodista

“Fernando Ónega me ha acompañado toda la vida porque la radio ha estado en mi casa toda la vida”, expresó la Reina Letizia durante la despedida al periodista gallego, fallecido a los 78 años. Con estas palabras, recogidas por diversos medios, la Reina resumió el impacto de Ónega en generaciones de oyentes y profesionales de la comunicación. Según reportó la prensa, Letizia acudió a la Casa de Galicia en Madrid para rendir homenaje a quien describió como un referente y “profesional artesano”, destacando que “tiene todo el sentido venir a honrar hoy a Fernando Ónega porque vengo a darle un abrazo a mi amiga y porque es una manera de reconocer una profesión, el periodismo; un medio, la radio; y a un profesional artesano, que es Fernando Ónega”.

El medio consignó la presencia de múltiples personalidades del ámbito institucional, político y mediático en la capilla ardiente instalada en la Casa de Galicia en Madrid el miércoles, tras el fallecimiento de Ónega el martes a los 78 años. El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy se refirió al periodista como un “extraordinario” profesional de “absoluta independencia” y reconocido respeto dentro del gremio. Rajoy destacó que Ónega “ha sido todo” dentro del periodismo, remarcando que no existió terreno informativo que no hubiera explorado en su amplia trayectoria. Además, subrayó su identidad gallega y su trato frecuente con el periodista, manifestando el deseo de que “mucha gente lo siga porque será bueno para el periodismo y para España”.

Según publicó la prensa nacional, Alberto Aza, exjefe de la Casa del Rey, definió a Ónega como “un profesor” y un “maestro del periodismo”. En declaraciones a su salida de la capilla ardiente, Aza consideró a Ónega una figura “irrepetible”, remarcando su permanencia en la memoria tanto profesional como personal de quienes le conocieron y trabajaron con él. Destacó su capacidad para aportar “sentido común” a la información, así como su objetividad y humor.

El tributo a Ónega trascendió el sector institucional para alcanzar también a sus colegas de profesión. Confirmó el medio que figuras reconocidas de la radio y la televisión como Iñaki Gabilondo, Lorenzo Milá, Joaquín Prat y Carlos Alsina, entre otros, se acercaron a la Casa de Galicia para despedirlo. La ministra de Vivienda Isabel Rodríguez elogió su “compromiso con la participación social activa” y transmitió su “gratitud y admiración”, al considerar a Ónega como un desafío constante para el trabajo periodístico por su alto estándar profesional.

Elma Saiz, ministra de Seguridad Social, resaltó el modo en que Ónega abordaba cada tema, “con esa elegancia, con rigor y seriedad”. Saiz sintetizó su mensaje con las palabras “gratitud, recuerdo y respeto”, subrayando la huella indeleble que el periodista dejó tanto en el sector informativo como en el entorno institucional.

De acuerdo con los testimonios recogidos por el medio, la obra y el legado de Fernando Ónega se definieron a través de su independencia profesional, su forma de ejercer el oficio con rigor y su defensa de la objetividad en la información. Colegas, autoridades y allegados coincidieron en describirlo como una figura que supo conjugar el compromiso social con una ética ejemplar, consolidando su influencia en la historia reciente del periodismo español.

Quienes asistieron a su despedida hicieron énfasis en la trascendencia de su labor y en la inspiración que supuso para generaciones posteriores. El expresidente Rajoy concluyó su intervención resaltando el carácter de Ónega como “gallego de pro”, mientras que la Reina Letizia aludió tanto a su valor humano como profesional al asociar el reconocimiento a su figura con la reivindicación colectiva de la profesión periodística y del medio radiofónico.