La ONU ve cada vez "más desalentador" el impacto humanitario de la escalada de la violencia en Oriente Próximo

Las evaluaciones de daños recientes indican que los sistemas de salud y los suministros esenciales están bajo presión debido a interrupciones en rutas claves como el estrecho de Ormuz, cuya continuidad en conflicto podría aumentar de manera drástica el precio de los alimentos y agravar la escasez de recursos básicos. Según informó el medio, la ONU subrayó que este escenario impacta no solo a la región, sino también a la economía mundial por la relevancia del estrecho en el transporte global de petróleo y gas. La noticia principal gira en torno a la advertencia del secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios, Tom Fletcher, quien destacó el agravamiento del impacto humanitario por la creciente violencia en Oriente Próximo tras los ataques del 28 de febrero efectuados por Estados Unidos e Israel contra Irán.

De acuerdo con lo publicado por la fuente, Fletcher declaró que la situación afecta cada vez más a la población civil, con ataques directos a hogares, hospitales y escuelas en varios países de la región, incluyendo Irán, Líbano, Siria, los territorios palestinos ocupados, Israel, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Qatar, Kuwait y Arabia Saudí. El secretario señaló que tanto personas civiles como infraestructuras vitales han sido objetos de ataques, lo que ha generado un ambiente de incertidumbre y vulnerabilidad en extensas áreas del Oriente Próximo.

El medio detalló que, además de las hostilidades directas, el entorno operativo para los organismos de ayuda internacional se complica debido a la limitada presencia de ONG y a las restricciones en países como Irán. Este escenario obstaculiza las actividades humanitarias y reduce la capacidad de respuesta ante emergencias. Según el balance trasladado por Fletcher, las Naciones Unidas han activado planes de contingencia humanitaria en países como Irán, Afganistán, Pakistán, Líbano, los territorios palestinos ocupados, Siria y Yemen, debido a la magnitud en aumento de la crisis humanitaria regional. Fletcher indicó que están posicionando reservas de suministros en ubicaciones estratégicas, identificando rutas alternativas de entrega y preparando mecanismos de financiación ágil mediante asignaciones potenciales del Fondo Central para la Acción en Emergencias.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, también intervino en el contexto de la crisis y exhortó a todas las partes implicadas a actuar con la máxima moderación para evitar una escalada mayor. Türk enfatizó que regresar a la mesa de negociaciones constituye el único camino para poner fin a la matanza, la destrucción y el sentimiento de desesperanza que afecta ya a una docena de países, según consignó el medio.

La ONU remarcó que en Afganistán la ayuda humanitaria ya resulta esencial para casi 22 millones de habitantes, alertando que una escalada adicional podría deteriorar aún más la seguridad alimentaria, una situación que ya alcanza a más de 17 millones de personas según la evaluación realizada. En Pakistán, tras informar sobre ataques a instalaciones del organismo, Fletcher advirtió sobre la posibilidad de movimientos masivos de población desde Irán hacia la provincia fronteriza de Baluchistán como consecuencia de la inestabilidad prolongada en la región.

En lo referente a los territorios palestinos ocupados, las consecuencias operativas de la escalada han sido calificadas como inmediatas por la ONU. Aunque el paso de Kerem Shalom en el sur de Gaza se reabrió para permitir gradualmente la entrada de combustible y ayuda, otros como Rafá permanecen bloqueados. El secretario puntualizó que las evacuaciones médicas siguen suspendidas, dejando actualmente sin acceso a atención médica especializada a más de 18.000 pacientes, entre los que se encuentran 4.000 menores de edad. El medio indicó que en Cisjordania, la mayoría de los puestos de control gestionados por fuerzas israelíes permanecen cerrados, lo que restringe la libertad de movimiento y limita el acceso de la población a servicios fundamentales, además de dificultar la maniobra de los socios humanitarios sobre el terreno.

Respecto al sur del Líbano, Fletcher informó que los bombardeos israelíes han provocado más de 50 muertes y 150 heridos, generando una destrucción considerable y desplazamientos de poblaciones enteras. Hasta el momento, el ejército israelí emitió órdenes de desplazamiento para más de 100 localidades del sur y del valle de la Becá, como detalló el secretario general adjunto a la fuente. Esta coyuntura agrava una crisis de refugio y supervivencia en la zona.

Por otro lado, la portavoz principal del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Ravina Shamdasani, aludió a las recientes hostilidades en Líbano y mencionó el ataque del partido Hezbolá a dos bases israelíes y las posteriores represalias. En ese sentido, instó a cesar de inmediato esta escalada de violencia. La portavoz expresó inquietud sobre la población iraní, haciendo referencia al historial represivo del gobierno y subrayando la importancia de restablecer los servicios de telecomunicaciones para que los habitantes puedan acceder a información crucial y resguardar su seguridad. Shamdasani habló también sobre los “cientos” de presos políticos que continúan detenidos en Irán, solicitando garantías para su protección y liberación sin dilaciones.

“Los Derechos Humanos no deben ser instrumentalizados ni usados como moneda de cambio por ningún Estado: sabemos por la dolorosa historia lo que puede significar para los derechos humanos el uso de la fuerza bruta externa”, afirmó Shamdasani, según publicó la fuente. Sostuvo además que los Derechos Humanos deben situarse como eje central en el porvenir de Irán.

El medio especificó que tanto los organismos humanitarios de la ONU como representantes de alto nivel coinciden en que el escenario exige medidas urgentes y coordinadas, así como la protección inmediata de la población civil y la reactivación de canales de diálogo entre las partes enfrentadas. La interrupción prolongada de rutas energéticas y de transporte de alimentos, la destrucción de instalaciones médicas o educativas y la dispersión de cientos de miles de personas refuerzan las demandas de una respuesta internacional más robusta y la imperativa negociación para detener la crisis humanitaria que afecta a la región.