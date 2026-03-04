La firma de ciberseguridad CrowdStrike perdió 139,7 millones en su año fiscal, diez veces más que el anterior

El último trimestre del ejercicio fiscal de CrowdStrike cerró con un resultado positivo, registrando ganancias de 38,7 millones de dólares (33,3 millones de euros), lo que marcó una reversión respecto al saldo negativo de 86,3 millones de dólares (74,2 millones de euros) consignado en el mismo periodo del año anterior. Pese a este repunte trimestral, la empresa estadounidense de ciberseguridad concluyó su año fiscal con pérdidas netas atribuidas de 162,5 millones de dólares (139,7 millones de euros), cifra que multiplica por más de diez las pérdidas del ejercicio anterior. Según publicó el medio del sector, CrowdStrike terminó su ejercicio fiscal 2026, cerrado el 31 de enero, con estas cifras marcando un aumento del 966,2% en las pérdidas respecto al periodo previo.

De acuerdo con la información dada a conocer por CrowdStrike y recogida por diversos medios, los ingresos totales de la compañía aumentaron un 21,7%, alcanzando 4.812 millones de dólares (4.137 millones de euros). La mayor parte de la facturación provino de las suscripciones, que aportaron 4.565 millones de dólares (3.925 millones de euros), mientras que la prestación de servicios profesionales generó 247,3 millones de dólares (212,6 millones de euros). Pese al incremento en la facturación, la estructura de costes también presentó un ascenso significativo.

CrowdStrike explicó que los gastos de operación, ventas, marketing, investigación y desarrollo, y administración en el ejercicio fiscal sumaron un total de 5.105 millones de dólares (4.389 millones de euros), lo que representa un aumento del 25,4% respecto al periodo anterior. Estos datos, reportados por diversos medios, muestran una tendencia en la que el crecimiento de los ingresos va acompañado de un incremento todavía mayor en los costos, lo que repercutió directamente en el resultado neto anual.

La multinacional especializada en ciberseguridad vivió un fuerte crecimiento en su volumen de negocio, especialmente impulsado por el aumento de clientes y la demanda de soluciones de protección digital. Este contexto permitió que la compañía obtuviese en el cuarto trimestre una facturación de 1.305 millones de dólares (1.122 millones de euros), cifra que supone un crecimiento del 23,3% respecto al mismo periodo de hace un año, tal como detalló el medio especializado.

En declaraciones recogidas por la prensa, George Kurtz, fundador y consejero delegado de CrowdStrike, expresó que “El año fiscal 2026 pasará a los libros de historia como el mejor de CrowdStrike hasta la fecha. [...] La revolución de la IA está creando enormes oportunidades de crecimiento para CrowdStrike, una oportunidad para la que nuestra tecnología, equipo y ecosistema están bien posicionados para seguir triunfando”.

Según informó el medio, las previsiones de la compañía para el primer trimestre del ejercicio fiscal 2027 contemplan ingresar entre 1.360 y 1.364 millones de dólares (1.169 y 1.173 millones de euros). Para el conjunto del año, la firma proyecta que sus ingresos se ubiquen entre 5.868 y 5.928 millones de dólares (5.045 y 5.097 millones de euros), manteniendo así la tendencia al alza en la facturación.

Pese a los buenos resultados en algunos trimestres y al crecimiento en las ventas y la base de clientes, los elevados costes operativos continuaron siendo un factor determinante en el resultado final negativo del ejercicio fiscal. La empresa trasladó a los mercados su confianza en el desarrollo futuro de la industria de la ciberseguridad, especialmente por el impacto de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial, según reportó CrowdStrike en su presentación de resultados y recogió el medio estadounidense. Según las declaraciones de la dirección, la compañía prevé que sus recursos tecnológicos y su red global permitan aprovechar las nuevas oportunidades de crecimiento surgidas en un entorno de digitalización acelerada.

El informe de resultados de CrowdStrike señala también que el peso de las suscripciones en la facturación refuerza la importancia estratégica de los ingresos recurrentes, mientras que la oferta de servicios profesionales se mantiene como complemento relevante dentro de la estructura global de la compañía. Las cifras ofrecen un retrato de una corporación que, pese a los desafíos en la contención de costes, apuesta por expandir su presencia y consolidar su posición en el sector de la ciberseguridad.