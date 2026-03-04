La Armada de Sri Lanka rescata a una treintena de personas a bordo de un buque iraní

El ministro de Exteriores de Sri Lanka, Vijitha Herath, informó en el Parlamento que el accidente de la embarcación iraní no ocurrió dentro de aguas territoriales de Sri Lanka. Esta situación fue reportada por el portal local Adaderana, y forma parte de la explicación oficial sobre las circunstancias que rodearon el rescate de los tripulantes.

Según consignó el medio Adaderana, la Marina de Sri Lanka desplegó varias embarcaciones tras recibir una llamada de emergencia enviada desde un buque iraní que se encontraba a unos 40 millas náuticas al sur del puerto de Galle, en la región suroccidental de la isla, en el océano Índico. El Ministerio de Defensa de Sri Lanka detalló que, tras este aviso, las fuerzas navales coordinadas lograron salvar a 35 personas que permanecían en riesgo debido al inminente hundimiento del barco.

De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio de Defensa a través del medio Adaderana, las personas rescatadas fueron trasladadas al Hospital Universitario Karapitiya, ubicado en la ciudad de Galle. No se brindaron detalles en torno al estado de salud específico de los evacuados tras su llegada al centro médico.

El incidente se originó luego del accidente que afectó a la embarcación iraní, lo que provocó que comenzara a hundirse y sus ocupantes solicitaran ayuda mediante la señal de socorro. Según indicó el Ministerio de Defensa a Adaderana, la intervención de la Armada estuvo dirigida a garantizar la seguridad de los afectados a pesar de que el incidente tuvo lugar fuera de las aguas territoriales de Sri Lanka.

El operativo movilizó los recursos navales necesarios para llegar a la zona y efectuar el rescate, en una operación que buscó auxiliar a los pasajeros lo antes posible tras la recepción del aviso de auxilio. El Ministerio de Defensa reiteró que la respuesta rápida permitió salvar la vida de todos los tripulantes, que pertenecían a una embarcación con bandera iraní. El traslado de los rescatados al hospital de Galle fue parte del procedimiento para garantizar la atención médica inmediata a los afectados del accidente.

Durante su comparecencia en el Parlamento, el ministro Vijitha Herath subrayó que la proactividad de la Marina ceilandesa respondió a la urgencia del llamado y a la necesidad de salvar vidas, en conformidad con los protocolos de asistencia internacional en el mar. Según explicó el ministro y consignó el medio Adaderana, la operación se realizó en coordinación con las directivas establecidas para este tipo de incidentes marítimos.

Hasta el momento, el Ministerio de Defensa no ha difundido información acerca de la causa exacta del accidente ni sobre la naturaleza de la carga o la ruta que seguía el buque iraní involucrado. El seguimiento de la situación de los rescatados continúa bajo la supervisión de las autoridades competentes, siendo el Hospital Universitario Karapitiya el punto designado para el recibimiento y evaluación de las personas auxiliadas.

El Ministerio de Defensa enfatizó ante los medios locales, como Adaderana, que Sri Lanka mantiene el compromiso de responder ante emergencias en sus aguas adyacentes, aun cuando los incidentes tengan lugar fuera de la jurisdicción marítima directa del país. La operación de rescate refleja los procedimientos establecidos frente a emergencias marítimas y la cooperación internacional en este tipo de eventualidades.