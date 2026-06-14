Un total de 36 candidaturas de 16 nacionalidades optan al Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2026, cuyo jurado se reunirá el martes 16 para las deliberaciones y pronunciará el fallo el miércoles 17 de junio en Oviedo, en el Hotel Eurostars de La Reconquista.

Este galardón es el último de los ocho premios internacionales que convoca anualmente la Fundación Princesa de Asturias, que en esta edición alcanza su XLVI convocatoria.

De acuerdo con el reglamento de la Fundación, estos premios están destinados a reconocer la labor científica, técnica, cultural, social y humanitaria desarrollada por personas o instituciones en el ámbito internacional. En concreto, el Premio de la Concordia distingue trabajos relacionados con la defensa de los derechos humanos, la paz, la solidaridad, la protección del patrimonio mundial y el progreso de la humanidad.

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Cada galardón está dotado con una escultura de Joan Miró, un diploma acreditativo, una insignia y una dotación económica de 50.000 euros.