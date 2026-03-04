Honduras abandona el Grupo de La Haya en pro de ejercer una política exterior "autónoma" y "equilibrada"

El comunicado difundido por la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras recalca que el respeto a los principios fundamentales del Derecho Internacional y la protección de la población civil son ejes centrales de su política exterior. Según informó Europa Press, el gobierno hondureño sostiene que la decisión de abandonar el Grupo de La Haya busca mantener la “independencia de criterio” para evitar que la pertenencia a bloques internacionales condicione o influya en su toma de decisiones diplomáticas. La notificación indica que esta desvinculación tiene efecto inmediato y responde a la necesidad de ejercer una política exterior “soberana, autónoma y equilibrada”.

De acuerdo con Europa Press, la administración hondureña destaca en su mensaje que el respaldo a un marco diplomático multilateral y el compromiso con la resolución pacífica de disputas permanecen intactos, así como el objetivo de contribuir a una paz duradera en Oriente Próximo. La declaración oficial insiste en que Honduras defenderá el Derecho Internacional Humanitario y garantizará el pleno respeto a los derechos humanos en todo contexto de conflicto armado. Al mismo tiempo, el comunicado señala que con esta retirada se pretende evitar la adhesión a iniciativas internacionales cuyas posiciones o dinámicas puedan, desde la perspectiva del gobierno, comprometer los principios rectores de la política exterior nacional.

El Grupo de La Haya surgió en el escenario internacional como una alianza de países que impulsa acciones frente al desarrollo de la ofensiva israelí en la Franja de Gaza. Según consignó Europa Press, el gobierno hondureño optó por distanciarse de ese colectivo, mientras subraya su interés en consolidar relaciones bilaterales, elegir socios estratégicos y decidir de manera independiente su participación en organismos o agrupaciones internacionales.

La reacción de la embajada de Israel en Tegucigalpa al anuncio del gobierno de Honduras no se hizo esperar. Según publicó Europa Press, la sede diplomática israelí en la capital hondureña elogió la decisión, calificando al Grupo de La Haya como una plataforma con una “orientación ideológica extrema”. En el mismo mensaje, la representación diplomática valoró que Honduras busque fortalecer una política exterior que prioriza el respeto al Derecho Internacional, el diálogo como vía de entendimiento y el estrechamiento de los lazos bilaterales con países aliados.

A lo largo del comunicado, y según reportó Europa Press, las autoridades hondureñas reiteraron la importancia de la autodeterminación en política exterior, señalando que su país continuará apoyando sistemas multilaterales y esfuerzos colectivos en el ámbito internacional, pero siempre con la condición de que estas afiliaciones no interfieran con la autonomía e independencia de sus decisiones soberanas.

Según detalló Europa Press, la decisión del gobierno de abandonar el Grupo de La Haya responde, según los argumentos oficiales, al deseo de no quedar supeditado a dinámicas colectivas que puedan comprometer los principios o intereses nacionales. Además, el comunicado insiste en que Honduras refuerza con este paso su apego al Derecho Internacional y su vocación por la cooperación internacional basada en el respeto mutuo y la resolución pacífica de los conflictos.

Europa Press señala que la embajada de Israel en Tegucigalpa interpretó la salida de Honduras del grupo como un acto que orienta la acción exterior hondureña hacia una mayor colaboración con sus aliados y hacia la búsqueda de un equilibrio diplomático que evite posturas polarizadas en los foros multilaterales. También consideró que esta medida contribuye a una mayor claridad y estabilidad en las relaciones internacionales de Honduras, particularmente en lo relativo a los asuntos vinculados a Oriente Próximo.

La salida de Honduras del Grupo de La Haya y la consiguiente respuesta positiva de la embajada israelí reflejan cambios estratégicos en la política exterior hondureña y marcan una redefinición de su posicionamiento respecto a las alianzas y mecanismos internacionales implicados en el conflicto de Gaza, según recoge Europa Press.