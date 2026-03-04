Hansi Flick: "Fue un riesgo dejar que Pedri jugara 90 minutos"

La situación física de Pedri generó inquietud durante el partido, según explicó Hansi Flick, quien confesó que mantener al mediocampista en el terreno los 90 minutos representó un riesgo que, finalmente, no tuvo consecuencias negativas para el jugador. El técnico enfatizó que el cuerpo técnico necesitaba contar con Pedri y que, al consultar su estado, el futbolista manifestó disponibilidad para seguir jugando, motivo por el cual decidió no realizar el cambio. De acuerdo con lo publicado por el medio fuente, Flick comentó: “Estoy muy contento de que no sucediese —el cambio—, para ser honesto. Creo que necesitábamos a Pedri en el campo, por eso le pregunté si podía seguir. Fue un riesgo dejar que jugara 90 minutos. No ha pasado nada, está bien”.

Según detalló el medio de origen, tras la victoria por 3-0 frente al Atlético de Madrid, el entrenador del FC Barcelona confirmó que el equipo se encontraba decepcionado por no haber logrado igualar la eliminatoria de semifinales de la Copa del Rey. Flick expresó que, a pesar de la frustración, hubo satisfacción por el desempeño del equipo durante el partido disputado el martes. “Estamos decepcionados, pero también estamos muy orgullosos de lo que hicimos hoy. Creo que fue un partido increíble, creamos muchas ocasiones para ganar más goles. Al final no sucedió, así que tenemos que aceptarlo”, señaló el entrenador en la conferencia de prensa luego del encuentro.

El medio también reportó que Flick reconoció la reacción del conjunto azulgrana tras las derrotas sufridas en el partido de ida ante el Atlético y en el enfrentamiento frente al Girona. Según las declaraciones recogidas, el estratega subrayó que, después de esos resultados, se mantuvieron charlas intensas con la plantilla y que todos mostraron absoluta convicción respecto al estilo y la propuesta de juego. Resaltó el rendimiento de todos los jugadores, haciendo mención especial de Marc Bernal, autor de dos goles, y del desempeño de Cubarsí, a quien catalogó como uno de los mejores centrales del mundo por su actuación esa noche.

En las palabras recogidas por el medio, Flick pidió cautela ante los retos del calendario, enfatizando la necesidad de progresar de forma gradual. Destacó que tanto LaLiga como la Champions League imponen un camino extenso. El Newcastle fue citado entre los próximos rivales europeos, aunque matizó que la concentración inmediata debe dirigirse hacia el siguiente encuentro de liga ante el Athletic, equipo que también representa una exigencia significativa. La gestión de la recuperación cobró relevancia en sus valoraciones, considerando la frecuencia de los compromisos, cada tres o cuatro días, lo que obliga a organizar el proceso de descanso, alimentación, entrenamientos y partidos con precisión.

Flick, según lo recogido por la fuente, también informó acerca del estado físico de Jules Koundé y Alejandro Balde, quienes abandonaron el campo lesionados durante el reciente compromiso. El técnico dijo desconocer aún el detalle exacto de sus dolencias y apuntó que deberán esperar para evaluar su evolución. Destacó el esfuerzo entregado por toda la plantilla y compartió que, tras el partido, el plantel estaba exhausto y decepcionado al no obtener el resultado buscado, aunque resaltó el compromiso demostrado: “Han dado más del 100% y es fantástico. Todo el mundo ha jugado hoy con el corazón y es fantástico verlo”.

El entrenador también hizo hincapié en la calidad que exhibió el equipo durante el partido contra el Atlético de Madrid, insistiendo en la importancia de mantener ese nivel en cada encuentro. Según las declaraciones recogidas, el enfoque inmediato debe situarse en la recuperación y el fútbol diario, sin perder de vista que los próximos compromisos seguirán siendo exigentes si aspiran a avanzar en la Champions y a mantenerse en la pelea por los títulos nacionales.

La intervención de Flick, reproducida por el medio fuente, reflejó tanto un análisis sobre lo ocurrido en el campo como la determinación de afrontar los nuevos desafíos a corto y medio plazo. La gestión de los recursos humanos y físicos surgió como uno de los ejes principales para el tramo decisivo de la temporada.