El ucraniano Vladyslav Heraskevych quiere una "protesta visible" en los Juegos Paralímpicos

Vladyslav Heraskevych, piloto ucraniano de skeleton, planea continuar una batalla legal y deportiva que considera crucial para visibilizar la situación de Ucrania en el contexto internacional, con la intención de regresar a la competencia en los Juegos Olímpicos de 2030 portando su casco emblemático y aspirando a una medalla. Tras haber sido objetado por el Comité Olímpico Internacional (COI) en la última edición invernal por intentar homenajear a deportistas ucranianos caídos en la guerra, Heraskevych fijó una postura opuesta al boicot total, proponiendo que la presencia activa y las señales de protesta de los atletas ucranianos representan mejor su desacuerdo frente a la readmisión de los equipos de Rusia y Bielorrusia en las competiciones paralímpicas con sus símbolos nacionales permitidos.

Según consignó el diario alemán Bild, Heraskevych pidió que Ucrania, en vez de ausentarse por completo de los Juegos Paralímpicos de Milán-Cortina d’Ampezzo 2026, opte por manifestar en el propio evento su oposición a la decisión del Comité Paralímpico Internacional (IPC). El IPC votó el año pasado a favor de la reincorporación de las delegaciones de Rusia y Bielorrusia, autorizándolas a participar con banderas e himnos, algo que contrasta con la posición más restrictiva del COI, que admite a los deportistas de esos países solo si compiten como neutrales y después de un proceso de selección.

El atleta ucraniano subrayó que el retiro absoluto solo dejaría el campo libre para que Rusia ocupe el escenario, lo que considera un resultado perjudicial. "Algunos consideraron no ir. Pero si abandonamos el escenario, se lo dejamos a Rusia. Esa es mi mayor preocupación, por eso creo más en la protesta visible. Nuestros deportistas deben demostrar en la competición que no están de acuerdo con esto", declaró Heraskevych a Bild. Reiteró también su rechazo a que, en su opinión, se ofrezca una plataforma internacional a la delegación rusa mientras los ucranianos enfrentan pérdidas significativas en la guerra. Sostuvo que ningún evento deportivo mundial tiene mayor relevancia que la vida humana y expresó que "mientras nosotros pagamos un alto precio cada día, a Rusia se le concede esta plataforma. Eso es inaceptable".

Bild recordó que Heraskevych se había convertido en noticia durante los últimos Juegos Olímpicos de invierno desarrollados en Italia, cuando insistió en rendir homenaje a atletas ucranianos fallecidos, confeccionando un casco especial como símbolo. Sin embargo, el COI no permitió su participación en esas condiciones debido a sus reglas que restringen manifestaciones políticas o mensajes durante la competencia.

En el plano de las acciones colectivas, Ucrania anunció que no participará en la ceremonia inaugural de los Juegos Paralímpicos de Milán-Cortina d’Ampezzo, motivada por la reincorporación de atletas rusos y bielorrusos y el uso de sus símbolos nacionales, medida que será secundada por otros países. No obstante, Heraskevych reiteró ante Bild que una ausencia total implicaría perder una oportunidad de hacer oír su postura directamente en el terreno de juego. Para el deportista, la protesta visible y la participación durante la competición ofrecen mejores mecanismos para expresar el desacuerdo de los paralímpicos ucranianos.

En relación a su propia situación, Heraskevych manifestó a Bild que persistirá en las vías legales contra el COI debido a su descalificación previa, adelantando que tiene previsto regresar en los Juegos Olímpicos que se celebrarán en 2030 en los Alpes franceses. Su compromiso, según detalló al medio alemán, es competir en esa edición con el casco que homenajea a los deportistas ucranianos y aspirar a una medalla, señalando que ese acto formará parte de su protesta personal y deporte internacional.

La apertura de los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán-Cortina d’Ampezzo está programada para el 6 de marzo de 2026. El contexto sigue marcado por la tensión en torno a las reglas de competencia para los contingentes rusos y bielorrusos. Según publicó Bild, la definición de las normas en torno a símbolos nacionales y posiciones de boicot continúa generando reacciones adversas entre diferentes delegaciones y atletas, destacándose la posición de Heraskevych como una de las más señaladas por su defensa activa de estrategias de protesta dentro del marco deportivo.