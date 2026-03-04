Agencias

El St. Pauli elogia la norma que limitará los costes de las plantillas en la Bundesliga

El máximo directivo del club de Hamburgo afirma que la reciente decisión de limitar el gasto en jugadores es esencial para fortalecer la salud financiera de los equipos, promover la equidad deportiva y avanzar hacia una administración más sostenible

El dirigente del St. Pauli, Oke Göttlich, manifestó en una entrevista su interés en debatir cuestiones como las cuotas para jugadores cedidos, las limitaciones a la propiedad múltiple de clubes y el fair play financiero, al referirse al impacto de las recientes reformas económico-deportivas implementadas en la Bundesliga. Según consignó el medio Transfermarkt, el presidente subrayó la necesidad de establecer parámetros claros sobre el porcentaje de ingresos que cada entidad puede destinar a su plantilla. En este contexto, Göttlich resaltó la relevancia de la norma adoptada por la Liga Alemana de Fútbol (DFL), consistente en restringir el gasto a un máximo del 70% de los ingresos club por club, medida que comenzará a aplicarse a partir de la próxima temporada y cuya implantación completa está prevista para la campaña 2028-29.

De acuerdo con Transfermarkt y otras fuentes, la disposición aprobada por las 36 instituciones que conforman la primera y segunda división de la DFL representa para Göttlich "un primer paso importante" en la dirección de equilibrar la salud financiera de las organizaciones futbolísticas alemanas. El presidente del club de Hamburgo sostuvo: "Necesitamos normas claras para garantizar la competencia y la estabilidad económica en la liga. Otros instrumentos, como los límites salariales y de plantilla, también pueden contribuir". El medio detalló que el propio Göttlich había sugerido previamente una propuesta en esta línea, considerando que la introducción de controles financieros más estrictos hará que los clubes alemanes sean menos dependientes de inversiones externas y, por tanto, favorezcan una gestión más sostenible.

Aunque la iniciativa de la DFL apunta hacia una mayor igualdad y estabilidad en el sector, difiere de los modelos implementados en ligas profesionales de Estados Unidos como la NHL, la NBA o la NFL. Según reportó Transfermarkt, a diferencia de esos campeonatos, donde se negocia con los sindicatos de jugadores un tope salarial uniforme para todas las franquicias, la Bundesliga aplicará una norma basada en la relación de gastos respecto a los ingresos generados por cada entidad. Esto significa que la cifra máxima varía en función de los recursos que percibe cada equipo, en vez de establecerse una cantidad fija para todos los participantes.

El presidente del St. Pauli remarcó en declaraciones recogidas por Transfermarkt su convencimiento de que limitar el gasto relacionado con la plantilla contribuye de manera directa a reducir la brecha económica y deportiva entre los clubes. Göttlich abogó, además, por la aplicación de regulaciones complementarias: "Tenemos que hablar de un límite salarial, un tope cuantitativo para la plantilla y restricciones a la propiedad de varios clubes, cuotas de jugadores cedidos y el juego limpio financiero", remarcó al citado portal. El directivo insistió en que la clave reside en determinar el porcentaje apropiado de los ingresos que puede dedicarse a la composición y mantenimiento del plantel profesional.

La decisión de la DFL responde a preocupaciones de largo plazo sobre la sostenibilidad del fútbol en Alemania y sigue una tendencia creciente en el deporte europeo, donde las diferencias de poder adquisitivo entre equipos han derivado en debates sobre la necesidad de regular los gastos para proteger la competencia. El medio Transfermarkt añadió que la regulación forma parte de un conjunto de medidas observadas como necesarias para modernizar la administración de los clubes y evitar situaciones de riesgo financiero.

Göttlich, desde su posición en el St. Pauli, reiteró ante Transfermarkt que medidas como las recién adoptadas contribuyen a construir un modelo más autónomo frente al capital exterior y refuerzan la idea de un fútbol donde la gestión responsable y la previsibilidad prevalecen. Según recalcó, una estructura de control basada en los ingresos totales de cada organización permitiría a las entidades del fútbol alemán avanzar hacia un futuro menos susceptible a las fluctuaciones y desequilibrios creados por la dependencia de inversiones ajenas y prácticas económicas arriesgadas.

