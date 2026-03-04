El presidente de la República Dominicana inaugura la Escuela de Hostelería Gabriel Escarrer Juliá

El centro de formación, que inició operaciones este año en Punta Cana, cuenta con una capacidad anual de hasta 800 estudiantes y permite el acceso tanto a trabajadores de Meliá Hotels International y sus familias, como a residentes de la provincia de Altagracia. Tal como publicó la agencia sobre la inauguración, la Escuela de Hostelería y Turismo Gabriel Escarrer Juliá busca ampliar las oportunidades formativas para numerosos miembros de la comunidad que, en muchos casos, acceden por primera vez a estudios de tipo formal. El proyecto, inaugurado oficialmente por el presidente dominicano Luis Abinader junto a integrantes de su gabinete y Gabriel Escarrer Jaume, presidente y CEO de Meliá, surge de la cooperación entre la cadena hotelera y el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP).

De acuerdo con los detalles publicados por el medio, la puesta en marcha de esta escuela responde al objetivo de mejorar la capacitación técnica en áreas fundamentales para el sector turístico nacional. La iniciativa se basa en un modelo académico diseñado en conjunto por Meliá e INFOTEP, que busca alinearse con los requerimientos concretos de la industria hotelera, permitiendo que los programas formativos se adapten a las transformaciones y expectativas del mercado laboral actual y futuro. El centro dispone de once aulas completamente equipadas donde se imparten cursos que combinan teoría y práctica en campos como recepción, cocina, restauración, mantenimiento, bares, idiomas e informática.

INFOTEP aporta a la iniciativa el personal docente y parte del equipamiento necesario para la enseñanza, mientras que Meliá proporciona las instalaciones, materiales adicionales y su experiencia en gestión hotelera internacional. Según informó la agencia, esta articulación permite que los estudiantes se formen en un ambiente profesional y tengan acceso a estándares globales de excelencia e innovación, lo que eleva la calidad del capital humano disponible para el sector.

La significación de esta apertura fue remarcada en las palabras de Gabriel Escarrer, quien declaró: “Que esta Escuela lleve el nombre de mi padre es profundamente significativo para nosotros. Representa su firme convicción de que el turismo tiene la capacidad de abrir caminos y generar oportunidades. Ver su nombre vinculado a un proyecto que formará a nuevas generaciones y que contribuirá directamente al desarrollo de la comunidad es, sin duda, la mejor forma de honrar su legado”, según consignó el medio en su reporte.

El propósito principal de la escuela es favorecer el desarrollo profesional y la empleabilidad mediante formación técnica especializada, orientada a mantener e incrementar los estándares de calidad y competitividad de la industria turística, identificada como una de las principales fuentes de ingreso de la República Dominicana. La combinación de recursos y esfuerzos entre INFOTEP y Meliá establece un precedente en la creación de centros educativos adaptados a las demandas de las empresas turísticas, fomentando habilidades específicas y aumentando la capacidad de inserción laboral de los egresados, detalló la publicación.

El medio reportó igualmente que esta iniciativa se inscribe en la estrategia de responsabilidad social corporativa de Meliá, encuadrada en el programa Travel for Good, mediante el cual la compañía promueve la capacitación y la inclusión laboral en los destinos en los que desarrolla su actividad. La instalación de la escuela en Punta Cana representa un avance en los esfuerzos de la multinacional por consolidar su compromiso con el desarrollo de las comunidades locales, a través de la mejora continua del capital humano y el apoyo a la formación profesional.

En la actualidad, los cursos ofrecidos en la escuela abarcan áreas operativas centrales en la dinámica hotelera, desde los oficios de cocina y hostelería hasta la atención al cliente y el manejo comunicacional e informático, lo que favorece tanto la profesionalización del sector como la apertura de nuevos espacios de empleo para quienes culminan su formación. Según detalló el medio citado, el diseño curricular se ajusta de manera periódica para responder a las necesidades específicas que el mercado y las cadenas hoteleras detectan, lo que convierte al centro en un referente de actualización constante y adaptación a los cambios de la industria del turismo.

El inicio de actividades de la Escuela de Hostelería y Turismo Gabriel Escarrer Juliá refuerza también la estrategia gubernamental para fortalecer el sector turístico como motor de crecimiento y estabilidad social, al sumar a la oferta educativa local un espacio de excelencia formativa para jóvenes y adultos. Según la información publicada, la colaboración entre el sector público y privado se presenta como un modelo replicable para otros puntos del país, ampliando el acceso a formación técnica y potenciando el impacto socioeconómico del turismo en la República Dominicana.