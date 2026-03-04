El precio del petróleo sube un 3% y el del gas casi un 9% tras la escalada del conflicto en Oriente Próximo

El ataque contra dos buques mercantes en las aguas del estrecho de Ormuz puso en entredicho la seguridad de uno de los corredores marítimos más estratégicos del mundo, un hecho que ha intensificado la preocupación global por posibles interrupciones en el abastecimiento energético. Este episodio ha coincidido con una nueva serie de ofensivas contra Irán, protagonizadas por Israel y Estados Unidos, cuya campaña de bombardeos ha tenido como consecuencia directa una reacción militar iraní en esta región crítica para el flujo internacional de crudo y gas. Según detalló el medio original, el precio del petróleo y el gas se ha visto profundamente afectado, reflejando el nerviosismo de los mercados ante la escalada del conflicto y la posibilidad de un cierre, incluso temporal, del paso de Ormuz.

De acuerdo con la fuente citada, antes de la apertura de las Bolsas europeas, el precio del barril Brent, utilizado como referencia en Europa, aumentó un 3,2%, situándose en los 84,04 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), referente en Estados Unidos, se incrementó un 3%, hasta los 76,80 dólares por barril. Desde el cierre del principal índice bursátil español, el Ibex 35, el pasado viernes, previo a los ataques sobre Irán, el precio del Brent ha crecido prácticamente un 16%, y el del WTI un 15,5%. Este aumento en los precios se ha dado en un entorno marcado por la incertidumbre sobre la capacidad de los buques petroleros y mercantes para atravesar con seguridad el estrecho de Ormuz, por donde circula alrededor del 20% del crudo a nivel global.

El medio reportó que los futuros de los índices bursátiles europeos anticipaban ligeros descensos, a excepción de Madrid que se estimaba podría registrar una caída superior al 1%, y de Francfort, donde se esperaba un inicio de jornada con resultados positivos. El Ibex 35 experimentó una fuerte baja del 4,55% en la última sesión, perdiendo 813 puntos y quedando cerca de la frontera de los 17.000 enteros. Para ser más precisos, el selectivo español terminó la jornada del martes en 17.062,4 puntos, es decir, un 1,42% por debajo del valor de inicio del año. La reacción de los mercados ha estado condicionada no solo por la evolución del conflicto geopolítico, sino también por la decisión anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de suspender todo el comercio con España como medida de represalia por la negativa del Gobierno de Pedro Sánchez a permitir el uso de las bases de Rota y Morón para operaciones militares contra Irán. El mandatario estadounidense declaró: "España está siendo terrible, he pedido cortar todos los acuerdos con España", de acuerdo con declaraciones recogidas por el medio tras una reunión con el canciller alemán, Friedrich Merz.

El aumento del precio del gas también ha sido significativo en este contexto. Según publicó la fuente, el coste del gas en el mercado de futuros holandés, considerado referencia en Europa, creció casi un 9%. El día anterior ya había subido un 22% al cierre de la Bolsa de Madrid. La fuente atribuye este encarecimiento a la noticia de nuevas agresiones a buques en el estrecho de Ormuz y a la advertencia iraní de haber atacado a diez petroleros en represalia por la campaña militar de Estados Unidos e Israel sobre Irán.

El estrecho de Ormuz, localizado entre Omán e Irán, cumple un papel central en el comercio energético internacional. La Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés), consignada por el medio, calcula que aproximadamente uno de cada cinco barriles de petróleo consignados a nivel mundial pasa a través de este estrecho. Durante 2024, el flujo promedio fue de 20 millones de barriles diarios, lo que representa el 20% del consumo global de líquidos petrolíferos. En conjunto, los movimientos por Ormuz en 2024 y en el inicio de 2025 correspondieron a más de una cuarta parte del comercio marítimo mundial de petróleo y cerca de una quinta parte del consumo internacional de petróleo y sus derivados.

El transporte de gas natural licuado (GNL) también depende en gran medida de Ormuz. En 2024, cerca del 20% del volumen total del comercio mundial de GNL utilizó esta ruta, con Qatar como principal exportador. Según la EIA, un 84% del petróleo crudo y condensado, así como un 83% del GNL que cruzó el estrecho, tuvo como destino los mercados asiáticos. China, India, Japón y Corea del Sur figuran entre los principales compradores, acumulando conjuntamente el 69% del total del crudo y los condensados que partieron de este punto en 2024.

Estados Unidos también mantuvo importaciones a través de Ormuz, aunque la EIA indicó que en 2024 el volumen descendió hasta 0,5 millones de barriles diarios, equivalentes al 7% de las importaciones estadounidenses de crudo y condensado. Estas cifras representan el nivel más bajo de los últimos 40 años, ya que Estados Unidos ha incrementado su producción nacional y eleva la cuota de importaciones procedentes de Canadá, detalló el medio original con base en datos oficiales estadounidenses.

El medio señaló que España posee una dependencia reducida de los suministros energéticos a través de Ormuz debido a la diversificación de sus fuentes de energía. Las importaciones españolas de crudo alcanzaron los 61,423 millones de toneladas en 2025, un descenso del 4,9% respecto al año anterior. El Gobierno de España estima que sólo un 5% del petróleo y un 2% del gas natural licuado que llega al país transita por el estrecho, de acuerdo con la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

En el contexto de los mercados globales, la estrechez geográfica de Ormuz limita la posibilidad de encontrar rutas alternativas para el tránsito energético. Los grandes productores de la región, como Arabia Saudí, Irak, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Qatar e Irán, dependen en gran medida de este estrecho para exportar sus productos. Según la EIA, la falta de alternativas logísticas hace que cualquier interrupción o amenaza tenga consecuencias directas y generalizadas, como las reflejadas recientemente en el alza de costos en los mercados internacionales.

Las repercusiones financieras derivadas del aumento en los precios de la energía se han visto reflejadas especialmente en las bolsas europeas y en particular en el mercado español. El retroceso notorio del Ibex 35 y las señales de volatilidad presentes en otros parqués reflejan la sensibilidad de los inversores ante una posible paralización parcial o total del tráfico marítimo en el estrecho, situación que podría provocar disrupciones en la economía global.