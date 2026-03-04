El gesto del Rey Juan Carlos I en el último adiós al periodista Fernando Ónega

La singularidad del tributo enviado por el Rey Juan Carlos I, quien desde Abu Dabi hizo llegar una corona de flores a la capilla ardiente de Fernando Ónega en Madrid, resaltó de manera significativa entre los distintos homenajes dedicados al reconocido periodista gallego. El gesto cobró una dimensión especial dada la distancia y la situación del monarca emérito, que permanece fuera de España debido a las obras en su residencia, a la vez que enfrenta un contexto regional marcado por la tensión, según consignó el medio que reportó el desarrollo de la despedida.

Según informó la prensa nacional, la Casa de Galicia fue el escenario que recibió numerosas ofrendas florales remitidas desde diferentes medios de comunicación en los que Fernando Ónega ejerció durante décadas. Entre las decenas de coronas, la enviada por Juan Carlos I destacó por su tamaño y simbología: un gran centro compuesto por rosas rojas y amarillas, los mismos colores que la bandera de España, al que acompañaba una banda luciendo también estas tonalidades y la inscripción “S.M. el Rey Juan Carlos”. La ausencia física del emérito se vio ampliamente compensada por la relevancia simbólica de su ofrenda, informó el mismo medio, que subrayó cómo ese gesto evocaba el vínculo cultivado entre el periodista y la figura de Juan Carlos I a lo largo de los años.

Fernando Ónega, desde su trayectoria, asumió el desafío de aproximar la imagen del monarca al público general, de acuerdo con el relato del medio que cubrió la ceremonia. En su obra “Juan Carlos I, el hombre que pudo reinar”, el comunicador se propuso explorar la dimensión personal de un rey sometido a una intensa exposición mediática. En ese libro, descrito en la prensa como un retrato desde una óptica íntima, Ónega trató de mostrar los matices del hombre detrás de la Corona, aportando una visión que fue valorada tanto en el ámbito periodístico como institucional.

La asistencia de la Reina Letizia a la capilla ardiente se convirtió en otro punto destacado, de acuerdo con lo publicado por los medios. Ella acudió no solo como representante de la Casa Real, sino también como amiga personal de Sonsoles Ónega, hija del periodista. Acompañada por Marta Carazo, su jefa de Secretaría, la Reina optó por un atuendo de luto y, al llegar al lugar, se detuvo ante los periodistas para explicar el motivo de su presencia: “Vengo a darle un abrazo a mi amiga”, expresó. Letizia también quiso resaltar el legado profesional de Fernando Ónega, a quien definió, según consigna la fuente, como un “artesano del periodismo”.

El clima de la despedida estuvo marcado por la asistencia de figuras tanto del entorno mediático como del ámbito institucional, lo que confirmó el reconocimiento transversal alcanzado por Ónega a lo largo de su carrera. Según detalló la prensa, la presencia de coronas provenientes de los distintos medios donde trabajó el periodista evidenció el impacto y la huella que dejó en las salas de redacción. Entre los testimonios recogidos figuraron muestras de aprecio tanto a su labor profesional como a su faceta personal, subrayadas especialmente por quienes compartieron con él a lo largo de los años.

El homenaje enviado desde Abu Dabi por Juan Carlos I no pasó desapercibido en la ceremonia por la significación histórica de la relación entre ambos. El vínculo entre el periodista y el monarca fue objeto de análisis y publicaciones en las que Ónega, según recuerdan los medios, abordó con perspectivas inéditas aspectos poco conocidos de la vida y el reinado del rey emérito. La elección de colores y símbolos nacionales en la ofrenda floral subrayó ese lazo y acentuó la solemnidad de la despedida.

Tal como subrayó el medio, la capilla ardiente se convirtió en un espacio de encuentro para quienes han compartido la trayectoria profesional e interlocución personal con Fernando Ónega, reuniendo desde periodistas de distintas generaciones hasta representantes de la Casa Real. De acuerdo con las crónicas, la confluencia de homenajes, las presencias institucionales y la destacada ofrenda del exjefe de Estado encabezaron los gestos con los que se quiso rendir tributo a una figura central del periodismo español de las últimas décadas.