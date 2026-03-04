Cuatro décadas de datos brindan una visión única de la vida interior del Sol

La comparación entre los distintos mínimos solares revela diferencias notables en la estructura interna del Sol, especialmente en el mínimo de 2008/2009, que destacó por su carácter excepcionalmente silencioso y prolongado. Este hallazgo se desprende del reciente estudio publicado en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, cuyos resultados ofrecen una perspectiva renovada sobre el comportamiento interno del astro, según consignó el texto publicado por la Universidad de Birmingham y la Universidad de Yale.

A partir del análisis de más de cuarenta años de observaciones recolectadas por la Red de Oscilaciones Solares de Birmingham (BiSON), el equipo internacional de científicos determinó que los mínimos solares consecutivos no son idénticos internamente, como hasta ahora se suponía en buena parte de la investigación astrofísica. Los expertos examinaron las minúsculas vibraciones sonoras dentro del Sol, llamadas oscilaciones solares, capturadas por seis telescopios repartidos en distintos puntos del planeta. El periodo abarcó los mínimos solares ocurridos entre los ciclos 21 y 25, lo que permitió comparar cuatro fases de actividad baja bajo una misma metodología.

De acuerdo con el medio científico, las oscilaciones analizadas surgen cuando ondas sonoras quedan atrapadas en el interior del Sol, lo cual induce movimientos sutiles y periódicos en el astro. A través de la heliosismología, que estudia precisamente estas fluctuaciones, los investigadores comprobaron la existencia de un “fallo” distintivo en las ondas originadas a partir de la doble ionización del helio, así como variaciones detectables en la velocidad del sonido. Esta labor analítica incluyó el contraste entre los datos obtenidos y las predicciones generadas por modelos solares que simulaban condiciones internas levemente distintas.

Los resultados señalaron que el mínimo que tuvo lugar entre 2008 y 2009 se comportó de forma única: el “fallo” asociado a la ionización del helio mostró valores significativamente superiores en comparación con los demás mínimos evaluados, lo que representa una divergencia interna relevante. Además, durante este mínimo solar, la velocidad del sonido en las capas externas del astro resultó ser mayor, lo cual refleja incrementos en las presiones y temperaturas del gas, acompañados de campos magnéticos más atenuados. Esta información fue detallada por el profesor Bill Chaplin, de la Universidad de Birmingham, citado en el estudio: “Por primera vez, hemos podido cuantificar con claridad cómo cambia la estructura interna del Sol de un mínimo de ciclo al siguiente. Las capas externas del Sol cambian sutilmente a lo largo de los ciclos de actividad, y hemos descubierto que los mínimos profundos y silenciosos pueden dejar una huella interna medible”.

El importante registro acumulado por la red BiSON permitió observar secuencias de cambios en un periodo extenso, abriendo la posibilidad de ajustar y mejorar los pronósticos sobre la evolución de la actividad solar. Según publicó la Universidad de Yale, esta perspectiva resulta especialmente relevante dadas las repercusiones del clima espacial en las infraestructuras terrestres. Fenómenos asociados a la intensa actividad solar pueden provocar cortes en las comunicaciones por radio, inexactitudes en sistemas GPS, daños a satélites de comunicaciones y hasta interrupciones en redes eléctricas.

La profesora Sarbani Basu, participante del estudio desde la Universidad de Yale, enfatizó la influencia de estos episodios internos en la posterior actividad solar: “Revelar cómo se comporta el Sol debajo de su superficie durante estos períodos de calma es importante porque este comportamiento tiene una fuerte influencia en cómo se acumulan los niveles de actividad en los ciclos que siguen”, explicó, de acuerdo con la publicación.

La investigación no solo sostiene la necesidad de continuar con monitoreos sistemáticos, sino que además sugiere nuevas líneas para identificar cómo los cambios internos del Sol pueden anticipar patrones futuros en su actividad y en los efectos sobre el entorno espacial de la Tierra. Chaplin aseguró: “Nuestro trabajo demuestra el poder de las observaciones sísmicas estelares a largo plazo. Con misiones futuras como PLATO de la Agencia Espacial Europea, las técnicas empleadas en este estudio podrían aplicarse a otras estrellas similares al Sol, lo que nos ayudará a comprender mejor cómo cambia su actividad y cómo influyen en sus entornos locales, incluyendo los planetas que puedan albergar”.

El medio detalló que la red de observación BiSON, operada por el Grupo de Sol, Estrellas y Exoplanetas de la Universidad de Birmingham y financiada por el Consejo de Instalaciones Científicas y Tecnológicas del Reino Unido, mantiene un monitoreo continuo de las oscilaciones solares. Esta red, basada en telescopios terrestres gestionados a distancia, permite realizar un seguimiento global del ciclo solar a lo largo de los años.

La información obtenida por BiSON, junto con los avances en las técnicas de heliosismología, ha hecho posible que los astrofísicos reconstruyan con mayor precisión el comportamiento dinámico del Sol. Este enfoque comparativo entre distintos mínimos solares introduce nuevas propuestas para entender las variaciones magnéticas y su repercusión en el sistema solar.

El análisis detallado y la comparación de datos históricos propician nuevas herramientas para anticipar fenómenos solares y sus consecuencias en las tecnologías de la vida cotidiana, reforzando la importancia de la observación a largo plazo y de la cooperación internacional entre centros de investigación astronómica, como reflejaron las conclusiones expuestas por el equipo de la Universidad de Birmingham y la Universidad de Yale.