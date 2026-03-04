Bruselas se solidariza con España tras amenazas de Trump y actuará si es necesario para proteger sus intereses

El portavoz comunitario de Comercio, Olof Gill, destacó que la Comisión Europea exige al Gobierno estadounidense el cumplimiento estricto del acuerdo alcanzado en julio, que marcó compromisos comerciales concretos entre ambas partes. Esta petición llega después de la declaración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien anunció el martes su intención de cortar cualquier acuerdo con España ante la negativa de las autoridades españolas a permitir el uso de las bases militares de Rota y Morón de la Frontera para una posible operación contra Irán. Según informó el medio, Bruselas ha comunicado su solidaridad con España y ha reafirmado que actuará para proteger los intereses de la Unión Europea si considera que estos se encuentran amenazados.

Tal como publicó la Comisión Europea, la postura de la institución ante las amenazas de la Casa Blanca consiste en una defensa firme de todos los Estados miembro y sus ciudadanos. Se ha señalado que, en el contexto de la política comercial común, la Comisión está dispuesta a tomar medidas rápidas para garantizar la protección de los intereses comunitarios. "La Comisión garantizará la plena protección de los intereses de la Unión Europea", expresó Gill en una declaración emitida a los medios, a lo que añadió que el Ejecutivo europeo mantiene su apuesta por unas relaciones comerciales estables y beneficiosas para ambas partes, especialmente en un escenario global marcado por tensiones y disrupciones.

Según detalló la Comisión Europea, la reacción de Bruselas se produjo el martes de manera inmediata después de las palabras del mandatario estadounidense, cuando se instó a Washington a respetar plenamente los compromisos incluidos en el acuerdo pactado el pasado verano entre Trump y la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Ese acuerdo, conocido como la tregua alcanzada en Escocia, puso fin a un periodo de tensiones por la imposición de aranceles y estableció un techo del 15% a los gravámenes aplicados por Estados Unidos sobre los productos importados desde la Unión Europea, mientras que los países europeos renunciaban a tomar medidas de represalia a cambio de esa limitación.

El portavoz europeo subrayó que el acuerdo sellado en julio representa un paso importante hacia la estabilización de la relación económica transatlántica. Según consignó la Comisión Europea, se espera que Estados Unidos mantenga los compromisos asumidos, algo que consideran imprescindible para conservar la colaboración comercial y política con Norteamérica, a pesar de las diferencias y fricciones originadas por la actual coyuntura internacional.

Durante sus declaraciones desde el Despacho Oval, Donald Trump señaló que "España está siendo terrible, he pedido cortar todos los acuerdos con España". El presidente estadounidense realizó estas afirmaciones acompañado del canciller alemán, Friedrich Merz, quien no respondió directamente a las amenazas hacia España, aunque recordó que los países aliados de la OTAN insisten en que España alcance una inversión militar del 3% o 3,5% de su Producto Interno Bruto, en línea con los compromisos establecidos en la alianza. Trump criticó duramente a las autoridades españolas por considerar que no existe un gran liderazgo y que España es el único miembro de la OTAN que no se ha comprometido a elevar su gasto militar al 5%, ni siquiera cumple la meta del 2% del PIB, según reportó el medio. El presidente estadounidense reiteró su intención de cortar el comercio entre ambos países y declaró que su Administración no quiere mantener ninguna relación con España, añadiendo que Washington "tiene el derecho de cesar mañana, u hoy, todo lo que tiene que ver con España".

El medio detalló que la Comisión Europea considera que el comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos mantiene una integración profunda, con beneficios recíprocos para ambas economías. Gill advirtió que mantener esta relación resulta especialmente relevante en el contexto actual, marcado por incertidumbres internacionales y desafíos económicos. Precisó que salvaguardar la relación transatlántica responde al interés estratégico de las dos partes y que cualquier alteración pone en riesgo la estabilidad alcanzada en los meses más recientes.

Según la información difundida por la Comisión Europea, la disposición a actuar de manera rápida busca enviar una señal clara a Washington y a otros socios internacionales sobre la unidad de acción y la defensa de los intereses tanto de los Estados miembro como del conjunto de la Unión Europea. Añadió que la política comercial común implica mecanismos de reacción ante posibles amenazas externas, algo que Bruselas ha utilizado en otras ocasiones para defender sus posiciones dentro de los acuerdos globales.

De acuerdo con las manifestaciones recogidas por la Comisión Europea, la tensión actual surge del desacuerdo en torno al uso de infraestructuras militares españolas y las condiciones establecidas por España en el marco de su política exterior y de defensa. Frente a las presiones de la Administración estadounidense, las autoridades europeas buscan mantener el equilibrio alcanzado con el acuerdo del pasado julio, apostando por el diálogo y la preservación de las reglas multilaterales que rigen el comercio internacional.

Finalmente, el portavoz comunitario recordó que la estabilidad en las relaciones comerciales representa uno de los elementos clave para garantizar el crecimiento y la recuperación económica en el espacio europeo. Cualquier medida unilateral o suspensión drástica de los compromisos podría generar graves consecuencias para ambos bloques, una preocupación que la Comisión Europea reiteró en sus comunicaciones oficiales tras las declaraciones de Trump.