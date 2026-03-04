Antonio Cobo, sacerdote evacuado de Jerusalén: "Me quedo muy preocupado por toda la gente que se queda allí"

Después de quedar varios días refugiados cerca del consulado español en Jerusalén, un grupo de veintinueve peregrinos españoles, entre los que se encontraba el sacerdote almeriense Antonio Cobo, logró abandonar la ciudad tras la escalada de violencia originada por los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán. Según publicó Europa Press, este grupo partió finalmente en un vuelo desde El Cairo y llegó al aeropuerto de Madrid-Barajas poco antes de las 14:00 horas del miércoles, tras permanecer atrapado y bajo estado de alerta debido a los bombardeos y al cierre del espacio aéreo en la región.

De acuerdo con lo relatado por el propio Antonio Cobo a Europa Press, pese a la gratitud por regresar a territorio español, la preocupación persiste por todas las personas que permanecen en Jerusalén en medio del conflicto. “Me quedo muy preocupado por toda la gente que se queda allí”, señaló el sacerdote, quien sirve como párroco en Cuevas del Almanzora, en la provincia de Almería. Cobo enfatizó el valor humano de quienes conoció durante su estancia, describiendo a sus convivientes como “gente extraordinaria tanto judíos como musulmanes árabes y cristianos árabes”, y expresó pesar por el sufrimiento que atraviesan a raíz de la situación bélica.

El grupo de viajeros, entre los que se encuentran doce vecinos de Cuevas del Almanzora, se vio imposibilitado de salir del país inmediatamente tras el inicio de los ataques, por lo que optaron por refugiarse en un hotel cercano al consulado a la espera de una ruta segura. Europa Press reportó que la expedición logró salir de El Cairo a las 9:30 horas en un vuelo que transcurrió con normalidad. Antonio Cobo manifestó que el viaje hasta España se desarrolló sin incidencias y que ahora buscarán recuperarse del impacto emocional sufrido durante su estancia en la zona de conflicto.

Al llegar a Madrid, Cobo envió un mensaje a los españoles que aún se encuentran bloqueados en Jerusalén, pidiendo esperanza y expresando su deseo de un retorno seguro para todos ellos. “Deseamos firmemente que vengan. Rezamos mucho para que vuelvan cuanto antes”, comentó a Europa Press el sacerdote, reforzando el acompañamiento espiritual y solidario hacia sus compatriotas en riesgo.

El testimonio del párroco de Gádor, José María Sánchez, evidencia el impacto emocional de dejar atrás la región en estas condiciones. Sánchez también formó parte de quienes lograron regresar, tras viajar junto a otros sacerdotes y a una familia procedente de Málaga. Explicó, según consignó Europa Press, que pese a encontrarse nuevamente en España, resulta complicado encontrar paz mental después de lo vivido en Jerusalén. “Ya estando en España uno intenta descansar mentalmente, pero no se puede porque lo que deja allí es una situación muy penosa, muy triste y queda mucha gente”, puntualizó Sánchez.

Europa Press informó que, según datos disponibles entre los recién llegados, la embajada española ya está gestionando nuevas evacuaciones y que el Ministerio de Defensa prepara vuelos para rescatar a quienes aún no han podido abandonar la zona. José María Sánchez declaró su confianza en las gestiones diplomáticas y expresó que espera que todos los españoles puedan salir de la forma “más tranquila y segura posible”, con rutas protegidas, del mismo modo en que se organizó el regreso de su propio grupo.

El sacerdote de Gádor dirigió también unas palabras de apoyo para quienes permanecen en situación de vulnerabilidad en Jerusalén y solicitó orar por ellos. “Que lo hagan con tranquilidad, como a nosotros seguramente nos trazarán una ruta segura”, manifestó Sánchez y pidió que “rezar por la gente que está allí para que Dios les conceda serenidad y paciencia”, consolidando un mensaje de apoyo espiritual y esperanza en medio de un escenario todavía inestable.

La incertidumbre y el temor predominan entre quienes esperan ser evacuados, mientras la embajada española intensifica los esfuerzos para proteger y repatriar a los ciudadanos atrapados, reportó Europa Press. Las gestiones diplomáticas y militares continúan siendo decisivas para facilitar el retorno de los españoles ante el avance de las hostilidades en Oriente Medio, que mantiene a numerosos ciudadanos bajo riesgo.