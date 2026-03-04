(AMP3) Díaz convoca mañana a los agentes sociales para abordar medidas por el conflicto en Oriente Medio

Durante la inauguración de las jornadas 'El poder del trabajo en tiempos de algoritmos', celebradas en Madrid este miércoles, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció que el Gobierno español ha intensificado el contacto con los interlocutores sociales y las asociaciones de autónomos para analizar la situación generada tras el ataque de Estados Unidos a Irán. Según detalló Europa Press, el Ministerio de Trabajo ha convocado con carácter inmediato a representantes sindicales, empresariales y de trabajadores autónomos a una reunión que se desarrollará este jueves, a las 10:30, en la sede del Ministerio.

De acuerdo con la cobertura de Europa Press, la ministra explicó en una entrevista concedida a La Sexta que el motivo principal de esta convocatoria es consensuar respuestas ante la escalada del conflicto en Oriente Medio y sus potenciales repercusiones sobre los sectores productivos, trabajadores y el conjunto de la ciudadanía española. Díaz indicó que se busca anticipar y prevenir posibles escenarios adversos, garantizando que "todo esté debatido y listo para, en caso de ser necesario, actuar". En sus declaraciones, la ministra subrayó la urgencia de ofrecer protección social y económica: "El tejido económico y social ha sido llamado para proteger a nuestras empresas y trabajadores. Ya lo hicimos en 2020 con los ERTEs y lo vamos a volver a hacer. Vamos a proteger a nuestra gente".

Europa Press consignó que la reunión pondrá especial atención en la incorporación de medidas inmediatas vinculadas tanto al ámbito empresarial como al de los trabajadores y trabajadoras, además de considerar instrumentos de 'escudo social', protección a arrendatarios e inquilinos, el coste de la cesta básica de alimentos, la energía y, principalmente, la seguridad nacional. Díaz expresó su intención de transmitir tranquilidad a la sociedad, subrayando que el Gobierno sigue la situación internacional "minuto a minuto", y reconoció el impacto que el conflicto ya ha generado en la economía española: "Ya percibimos un repunte de los precios. Esperamos que no suban más, pero esto tiene consecuencias tanto para el poder adquisitivo de las familias como para las empresas".

Según la información recogida por Europa Press, Díaz criticó los ataques considerados "ilegales" tanto de Estados Unidos como de Israel contra Irán, y se refirió también a las declaraciones del expresidente estadounidense Donald Trump en las que señalaba a España como un "aliado terrible" y anunciaba presuntamente una orden para cortar el comercio con el país. En palabras recogidas por el medio, la ministra remarcó que "las palabras importan, importan mucho. Y cuando decimos que España es un país soberano es porque tenemos la legitimidad para decidir sobre nuestras vidas, políticas y derechos. No aceptamos chantajes ni elecciones de nadie". Añadió que España es un país "soberano y de paz".

Durante su intervención, y según publicó Europa Press, la titular de Trabajo solicitó al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que defina su postura frente a la crisis internacional. Díaz instó a Feijóo a decidir si opta por ser "patriota" o "siervo" de Trump: "Tiene que elegir si quiere cumplir el mandato constitucional, en su artículo primero, o no, porque eso es ser español. Recuerdo lo que dice el artículo primero de la Constitución española: España se constituye en un Estado social y democrático de derecho y la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado".

El medio Europa Press indicó que los agentes sociales han transmitido su "preocupación mayúscula" ante los riesgos derivados de la situación en Irán, enfatizando la necesidad de definir estrategias para hacer frente a las potenciales consecuencias sobre la economía, el empleo y el bienestar de la población española. Díaz reiteró la disposición del Gobierno para implementar medidas ágiles y coordinadas, con el objetivo de proteger a los sectores más vulnerables y evitar que la crisis internacional derive en un deterioro de las condiciones de vida y de trabajo en el país.