(AMP2) Díaz convoca a los agentes sociales para abordar medidas inmediatas por el conflicto en Oriente Medio

El anuncio de una reunión urgente con sindicatos y empresarios para definir medidas frente a los efectos del conflicto en Oriente Medio se produjo tras el reciente bombardeo de Estados Unidos sobre Irán, con el objetivo de determinar acciones que garanticen apoyo a trabajadores y empresas españolas en este contexto internacional. Según reportó Europa Press, Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, hizo pública la convocatoria y precisó que busca preparar una respuesta inmediata del Gobierno ante las posibles consecuencias económicas y sociales del enfrentamiento.

Durante el acto de inauguración de las jornadas 'El poder del trabajo en tiempos de algoritmos' en Madrid, la titular de Trabajo manifestó su intención de convocar a los agentes sociales, así como a representantes de los trabajadores autónomos, según recogió Europa Press. El encuentro, que se prevé celebrar en las próximas horas en el Ministerio de Trabajo, tendrá como propósito el análisis conjunto de medidas urgentes referentes a la protección de empresas, refuerzo del denominado ‘escudo social’ y salvaguarda de inquilinos, consumidores y personas asalariadas en España.

Díaz subrayó que el Gobierno actuará con prontitud para defender el tejido empresarial y a los trabajadores del país. “Ya lo hemos hecho en el año 2020 y lo vamos a volver a hacer. Nosotros sí somos españoles y españolas y vamos a proteger a nuestra gente", afirmó la vicepresidenta, según consignó Europa Press. El Ejecutivo planteará la adopción de mecanismos que respalden la seguridad energética, eviten la escalada de los precios en la cesta de la compra y garanticen la protección a los arrendatarios, considerando los posibles impactos derivados del conflicto entre Estados Unidos e Irán.

Según destacó Europa Press, Díaz dirigió un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía española, remarcando que el Gobierno está comprometido en la defensa de los sectores productivos y de la población trabajadora en este escenario internacional complejo. Además, la ministra condenó durante su comparecencia los ataques calificados como “ilegales” perpetrados por Estados Unidos e Israel contra Irán, y aludió también a recientes declaraciones del expresidente estadounidense Donald Trump, quien describió a España como un “aliado terrible” y habría ordenado interrumpir el comercio con el país.

La vicepresidenta puntualizó que “las palabras importan, importan mucho”, refiriéndose a las afirmaciones de Trump. Sostuvo que España tiene legitimidad y facultad para decidir sobre sus políticas y derechos, enfatizando el carácter soberano del país y su vocación de paz, según recogió Europa Press. “No aceptamos chantajes ni elecciones de nadie”, expresó Díaz.

Durante su intervención, la ministra de Trabajo instó al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a posicionarse ante la situación, preguntando si pretende ser un “patriota” o un “siervo” de Donald Trump. Díaz recordó el artículo primero de la Constitución española, destacando que España es un estado social y democrático de derecho cuya soberanía reside en el pueblo español, tal como citó Europa Press.

La responsable de Trabajo mencionó que existe una “preocupación mayúscula” entre los agentes sociales respecto al desarrollo de la “guerra de Irán”, y solicitó a Feijóo que responda sobre si se alineará con los intereses del país o con los de Donald Trump. Europa Press detalló que la ministra mantiene contacto con los principales interlocutores sindicales y asociaciones empresariales para anticiparse a cualquier efecto sobre el empleo, los precios y la estabilidad de las empresas resultante del conflicto en Oriente Medio.

Las decisiones que adopten los representantes del diálogo social, junto al Ejecutivo, intentarían contener el impacto en actividades productivas, trabajadores, autónomos y consumidores, ante posibles disrupciones derivadas de la coyuntura internacional. Díaz concluyó su comparecencia reiterando que el Gobierno hará “todo lo necesario” para cuidar a la sociedad española y proteger sus intereses.