Zelenski ofrece ayuda antiaérea a los países del Golfo si persuaden a Putin de un alto el fuego

Ucrania consideró proporcionar entrenamiento defensivo a los países del Golfo Pérsico a condición de que estos gobiernos actúen como intermediarios ante Moscú, buscando lograr un alto el fuego en el conflicto ucraniano. De acuerdo con la información publicada por el diario 'Corriere della Sera', el presidente Volodímir Zelenski expuso la posibilidad de enviar a expertos ucranianos, con experiencia en la defensa contra drones iraníes, para fortalecer la seguridad aérea de la región, siempre que los líderes de esos países logren mediar ante el gobierno de Vladímir Putin para pactar una tregua.

Según informó 'Corriere della Sera', el mandatario ucraniano detalló que en las últimas horas mantuvo conversaciones con autoridades de Emiratos Árabes Unidos y tiene previsto establecer contactos con representantes de otras naciones en Oriente Próximo. En esas reuniones, los interlocutores regionales mostraron interés prioritario en sistemas y estrategias para proteger el espacio aéreo ante el creciente uso de drones de fabricación iraní en operaciones militares. Zelenski especificó durante una rueda de prensa que Ucrania cuenta con una experiencia singular en este ámbito, debido al volumen e intensidad de los ataques que ha enfrentado desde el inicio de la ofensiva rusa, empleando tanto misiles como aeronaves no tripuladas de origen iraní.

El medio italiano consignó que Zelenski explicó la propuesta a través de declaraciones como: “Quienes defienden nuestros cielos podrán ir a enseñar cómo defenderse de los iraníes”. La asistencia, subrayó, quedaría condicionada a la obtención de un acuerdo efectivo de alto el fuego entre Kiev y Moscú. “Estos chicos que hoy protegen nuestro cielo podrán ir y proteger o enseñar cómo proteger al mundo de los ataques iraníes”, afirmó el presidente. El jefe de Estado ucraniano recalcó que mientras persistan los bombardeos rusos, Ucrania centrará sus recursos en la defensa de su propio territorio: “Pero si nos están lanzando misiles, con todo respeto, nosotros estamos aquí y vamos a defender nuestro Estado”.

El presidente ucraniano resaltó también, según reportó 'Corriere della Sera', que este posible apoyo se desarrollaría en el marco de una “cooperación estratégica”, comparable a la que Ucrania ha establecido con diversos países europeos. La iniciativa contempla el intercambio de recursos militares y la participación en programas conjuntos de formación. Zelenski expuso un posible modelo de intercambio: “Si nos dan misiles PAK-3, les daremos interceptores”, ejemplificando la modalidad de apoyo recíproco y transferencia de capacidades.

En sus declaraciones a 'Corriere della Sera', Zelenski advirtió sobre los riesgos que afronta la defensa ucraniana si el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán se extiende. El presidente ucraniano manifestó su preocupación ante la posibilidad de que el flujo de armas y sistemas antimísiles que reciben de sus aliados internacionales se vea reducido, debido al aumento de la demanda global en el contexto de enfrentamientos en la región de Oriente Próximo.

A lo largo de la rueda de prensa y la entrevista recogida por 'Corriere della Sera', Zelenski insistió en que la pericia ucraniana en la neutralización de drones y misiles puede resultar valiosa para otros Estados del Golfo, siempre en el contexto de un acuerdo político que implique el cese de las hostilidades con Rusia. Además, recalcó que Ucrania enfrenta limitaciones materiales debido al desgaste generado por los bombardeos de las fuerzas rusas, por lo que prioriza los acuerdos que incluyan cooperación efectiva y compensación en materia de defensa.

Las conversaciones con los líderes emiratíes y el plan de establecer diálogos con otros Estados de Oriente Próximo, apuntan, conforme relató el dirigente ucraniano, a buscar soluciones mutuales ante amenazas aéreas comunes, siempre partiendo de la base de una intermediación diplomática efectiva ante el Kremlin. 'Corriere della Sera' precisó que la iniciativa busca galvanizar el apoyo regional mientras se preservan los recursos ucranianos esenciales para la autodefensa, en un momento marcado por la redistribución global de sistemas militares debido a los actuales conflictos internacionales.