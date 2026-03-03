Vox impulsará un referéndum nacional sobre Mercosur y reprocha a Moreno su "rechazo" a ayudas para economía de la costa

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha anunciado, durante su visita a Mazagón (Huelva), que la formación impulsará un referéndum nacional sobre Mercosur "cuando Santiago Abascal sea presidente". Además, Gavira ha reprochado que el Gobierno andaluz "votara en contra" de ofrecer ayudas a la economía local de las costas por los temporales.

Así lo ha puesto de manifiesto el portavoz de VOX en Andalucía, Manuel Gavira, durante una visita a Mazagón (Huelva) para conocer de primera mano el estado de las costas andaluzas tras el reciente tren de borrascas que ha atravesado Andalucía.

En este sentido, Gavira ha señalado que la intención es "someter a la voluntad de todos los españoles la aplicación de cualquier acuerdo que influya como tanto va a influir el acuerdo con Mercosur".

"Se trata de la única forma en la que los españoles nos vamos a defender de ese ruinoso acuerdo para el sector primario", ha aseverado Gavira.

El portavoz de Vox ha criticado que los cítricos, la carne y la ganadería onubense "van a sufrir los efectos" del acuerdo con Mercosur. Asimismo, Gavira ha lamentado que la fresa, la frambuesa o los frutos rojos "también sufrirán aunque no sea de manera inmediata y directa las consecuencias de dicho acuerdo".

Sobre la aplicación de Mercosur, el portavoz ha lamentado que el Partido Popular de Juanma Moreno y la antigua consejera de Agricultura, Carmen Crespo, "han solicitado la aplicación inmediata del acuerdo". Cabe recordar que la semana pasada, los parlamentos nacionales de Argentina y Uruguay ratificaron el acuerdo con Mercosur. Sin embargo, el portavoz de Vox ha recalcado que "no se ha hecho ni en España ni en el Parlamento Europeo".

"Ni Partido Popular ni Partido Socialista han votado para que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea examine si ese acuerdo es legal o no", ha remarcado Gavira.

"RECHAZO A AYUDAS"

Por otro lado, Gavira ha criticado la actuación de PP y PSOE al hablar de "colaboración entre administraciones" y de "cambio climático", que son "una excusa para que los andaluces se olviden de todo lo que han hecho y poder taparse entre ellos".

Manuel Gavira ha mencionado la iniciativa del Partido Popular que fue debatida hace una semana en el Parlamento de Andalucía y con la que Vox se posicionó a favor en pleno, ya que consiste en "resanar las costas que se encuentran deterioradas en muchas partes de Andalucía".

Pero, "en un intento de completarla con las ayudas a la hostelería, al comercio, a los vecinos o al fondo en la vida económica", se encontró con "el rechazo del Partido Popular".

"Lo que busca el Partido Popular es el titular, el titular en la prensa y la foto. No busca mejorar la vida de todos los andaluces que están sufriendo las consecuencias de estos daños en las costas", ha señalado el portavoz de Vox en Andalucía.

Asimismo, Gavira ha puesto de manifiesto el cambio climático considerando que "si de verdad es la causa de los daños en las costas" cabe "aún más razón" para "ejecutar infraestructuras y las obras que Vox viene reclamando desde hace muchos años".

"Tenemos que ser proactivos y hacer esas obras para que los riesgos sean efectivamente menores, para que se produzca lo que Vox viene reclamando ya desde hace muchos meses: prevención, combatir los daños y por supuesto luego ayudar a todos esos andaluces que lo están pasando mal", ha concluido Gavira.

SECTOR DE LA PESCA "ABANDONADO"

Por último, Gavira, a pregunta de los periodistas, ha señalado que el sector de la pesca "está siendo olvidada por las políticas de Bruselas" y con "las políticas de Sánchez y Juanma Moreno", en referencia al tiempo que lleva la flota amarrada por los temporales.

"El plan que tiene Europa, el Gobierno de España y el Gobierno de Andalucía con la pesca es ir arruinándolo poco a poco, para que dentro de unos pocos años, pues el sector de la pesca, insisto, ya que estamos en Huelva, una tierra marinera, al final el sector de la pesca va a dejar de existir", ha concluido.