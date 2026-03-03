TCL trae tecnología infantil con el nuevo complemento que convierte su reloj infantil en un asistente de escritorio

Entre las novedades que TCL ha presentado en el marco del Mobile World Congress 2026 se encuentra un novedoso asistente de escritorio dirigido a niños que, aunque aún se encuentra en fase conceptual, busca transformar la interacción de los menores con la tecnología en el hogar. Tal como publicó el medio sobre la presentación, el dispositivo, bajo el nombre TCL Tbot, integra inteligencia artificial, cámara y sensores para registrar el movimiento, así como la capacidad de interactuar mediante sonidos y gestos, todo con el objetivo de guiar rutinas, apoyar el aprendizaje y servir de enlace seguro con las familias.

De acuerdo con la información divulgada por la empresa en el evento, el TCL Tbot está pensado como una extensión para los relojes infantiles MT48X de la propia marca. El sistema se basa en una base con diseño magnético que permite una carga sencilla del reloj, lo que la convierte en un asistente de escritorio multifuncional que, gracias a la inteligencia artificial incorporada, entrega recordatorios personalizados adaptados a la edad de cada niño. La compañía indicó que entre sus funciones destacan alarmas para el inicio del día, temporizadores para tareas escolares o periodos de descanso, así como rutinas saludables orientadas a mejorar la calidad de vida de los menores.

Según reportó el medio, el TCL Tbot también incorpora opciones de acompañamiento emocional, tales como dar las buenas noches al usuario cuando llega la hora de dormir o incluso leer cuentos, facilitando así el proceso de conciliación del sueño. Al despertar, el asistente informa a los menores sobre la calidad de su descanso, administrando datos recopilados a través de sus sensores. Además, el dispositivo contribuye al desarrollo académico con sugerencias para explorar temas de interés y promueve hábitos de estudio equilibrados, incentivando pausas y descansos cuando corresponde.

El papel del asistente no se limita a la interacción individual con el menor. De acuerdo con lo presentado por TCL durante el congreso, el producto permite a los padres recibir notificaciones y alertas cuando la inteligencia artificial identifique situaciones relevantes, siempre y cuando se haya habilitado esta funcionalidad. Las notificaciones pueden referirse tanto a aspectos del uso diario del aparato como a actividades o hábitos detectados, reforzando así la comunicación entre el niño y su entorno familiar.

El medio detalló que la compañía ha orientado el desarrollo del TCL Tbot a cumplir las regulaciones vigentes y la legislación que tutela los derechos digitales de los menores. En este sentido, la activación de las capacidades inteligentes del asistente depende del consentimiento explícito de los usuarios involucrados, lo que refuerza el enfoque de privacidad y protección de datos impulsado en el producto.

Además de la presentación de este concepto, TCL también anunció en el mismo evento una nueva serie de tabletas y avances en tecnología de pantalla, como la integración de paneles AMOLED mejorados con la solución NXTPAPER, según remarcó el medio que dio cobertura a la exhibición. La estrategia demuestra el esfuerzo de la empresa por diversificar su portafolio de productos y responder a demandas de sectores familiares, educativos y tecnológicos.

Sobre los aspectos técnicos, el TCL Tbot utiliza una base equipada con una cámara que, al trabajar junto con los sensores de movimiento, permite que el asistente se active y reaccione frente a las acciones del usuario, generando respuestas a través de sonidos y movimientos diseñados para captar la atención del niño y reforzar la interacción lúdica y educativa.

El concepto de este asistente también contempla la expansión de funcionalidades en el futuro, entre las que se mencionan la personalización de tareas educativas, el seguimiento de hábitos saludables y la integración con otras aplicaciones del ecosistema TCL. No obstante, según consignó el medio, la firma enfatizó que el Tbot aún no se encuentra disponible para el público y su objetivo principal por ahora reside en demostrar la capacidad de la inteligencia artificial para adaptarse a los nuevos escenarios de aprendizaje y convivencia de los menores en el hogar.

La presentación se alinea con una tendencia global donde la tecnología asume un papel creciente en el acompañamiento de las infancias, siempre con una vigilancia reforzada en torno al consentimiento, la privacidad y la seguridad digital, tal y como destacó el medio. TCL pretende consolidar una posición dentro del segmento de tecnología infantil, integrando dispositivos que resulten útiles y confiables para familias y cuidadores, a la vez que se mantienen alineados con los marcos regulatorios específicos para este tipo de usuarios.

El medio expuso que, según los representantes de la marca, el desarrollo de Tbot refleja el interés de la firma por aportar herramientas innovadoras que faciliten la crianza y la formación de hábitos positivos desde la primera infancia. A través de herramientas tecnológicas como las presentadas, la compañía busca establecer nuevas formas de interacción digital responsables, asegurando a las familias la posibilidad de determinar el alcance y las condiciones de uso de las herramientas inteligentes, cumpliendo siempre las normativas de consentimiento y protección.