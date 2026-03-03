South Summit Brazil 2026 refuerza su proyección internacional con más de 53 startups de 15 países

Las propuestas de las startups finalistas en la categoría de salud incluyen innovaciones como una prueba de biopsia líquida destinada a mejorar la detección temprana del cáncer y otros retos clínicos complejos. El South Summit Brazil 2026, programado para llevarse a cabo entre el 25 y el 27 de marzo en Porto Alegre, ha presentado a más de 53 empresas emergentes procedentes de 15 países como finalistas de su competencia internacional, según detalló el medio en su balance respecto a la quinta edición del encuentro.

El evento, coorganizado por IE University y el Gobierno del Estado de Río Grande do Sul, reportó que la convocatoria atrajo a más de 2.000 postulaciones globales. Del total de startups finalistas, alrededor del 80% tienen origen en países del continente americano, principalmente Brasil, Estados Unidos, Argentina, Chile y Uruguay. El 20% restante de las seleccionadas proceden principalmente de naciones europeas y asiáticas, entre ellas España, Francia, Turquía, Israel, Canadá e India, de acuerdo con la información publicada por la organización.

De las empresas españolas que resultaron finalistas, South Summit Brazil 2026 mencionó a la bilbaína Fisify, desarrolladora de un sistema autónomo de fisioterapia basado en inteligencia artificial; a Stemso, originaria de Huelva, centrada en la capacitación y provisión de talento tecnológico con enfoque en áreas de computación en la nube, análisis de datos y ciberseguridad; y a la catalana Flomics, autora de una herramienta para diagnóstico temprano mediante biopsia líquida.

La organización explicó que la selección de las finalistas no solo consideró la originalidad o la viabilidad del producto, sino también el potencial de innovación, escalabilidad, sostenibilidad, calidad del equipo fundador y nivel de atractivo para los inversores, según consignó South Summit Brazil 2026 en su comunicado sobre el concurso.

La edición de este año plantea una competencia entre compañías de distintos grados de maduración: 26 de ellas se encuentran en plena fase de expansión con capacidad para escalar operaciones internacionalmente; 17 han concretado el lanzamiento comercial de su producto o servicio; cinco ya mantienen una fuerte consolidación en sus respectivos mercados; mientras que otras cinco están aún en un estadio inicial de desarrollo. El medio informó que el evento reconocería a los finalistas en cinco categorías distintas: ganadora global, mejor equipo, más escalable, más disruptiva y más sostenible.

En la vertical de digitales y tecnológicas destacan los proyectos de DigCap, Faceponto, Food To Save, InvestPlay, Pixel Roads, Redraw, Wedy y Xeptiva Therapeutics, entre otros, con origen principalmente en Brasil y América Latina, aunque también con presencia de India, México, Turquía y Estados Unidos. En la categoría de empresas, la relación de candidatos incluye tanto propuestas basadas en inteligencia artificial como desarrollos de plataformas SaaS orientadas a la gestión empresarial. Nombres como Brokerware AI, KASCO A.I, Kooks, Morada.ai, NeuralMind AI y PeerBie suman soluciones provenientes de Uruguay, Brasil, Francia, Chile, España y Estados Unidos.

El ámbito de la salud presenta acumulación de propuestas orientadas al diagnóstico clínico, tratamiento personalizado y gestión sanitaria. Compiten en esta vertical entidades como Ages Bioactive, Clínica Experts, CROFABIOTECH, Instasalud, iOZ Biotech, Kinology, Kinzbio, Motivia y Núcleo Vitro, que aportan desarrollos en biotecnología, plataformas digitales y dispositivos tecnológicos, según la información facilitada por los organizadores.

Para la industria, la lista de seleccionadas cuenta con representación de Argentina, Brasil, Perú, Francia, Canadá y Chile. Estas startups presentan desde desarrollos en tecnologías de Internet de las Cosas (IoT), automatización productiva, soluciones para la industria alimentaria y controles de calidad, hasta innovación en refrigeración ecológica y digitalización de procesos.

El segmento específico dedicado a sostenibilidad y tecnología climática reúne empresas como DEEP, Anti Algas e Anti Cracas Ultrassom, Marvin, Naturannova, SmartModule Ultra, WeCircular, Sunnybotics, Unibaio, Volters y WAS Company, enfocadas en temáticas ambientales, eficiencia energética, agricultura sostenible y gestión inteligente de residuos. El consorcio organizador subrayó que estas startups, provenientes de Brasil, Israel, Chile, Argentina, Colombia y México, aportan alternativas que conjugan rentabilidad y compromiso con la reducción del impacto ambiental.

South Summit Brazil 2026, de acuerdo con su reporte oficial, subrayó que la totalidad de los finalistas, a través de sus propuestas, representa tendencias emergentes en los ecosistemas globales de innovación y transformación digital, mostrando diversidad geográfica, tecnológica y sectorial, y que estas empresas resultan especialmente atractivas por su perfil para captar inversiones internacionales, consolidando el papel del encuentro como plataforma de referencia en el sector emprendedor.