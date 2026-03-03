Sordo y Álvarez piden a Sánchez que convoque a los sindicatos para abordar la guerra en Oriente Medio

La preocupación por una posible escalada de precios, impulsada por la guerra en Oriente Medio y su impacto en los bolsillos de las familias y los sectores productivos en España, dominó el mensaje de los principales representantes sindicales durante un acto celebrado en Vitoria-Gasteiz. Según informó el medio que cubrió las declaraciones, Unai Sordo, secretario general de CCOO, insistió en la necesidad urgente de que el Gobierno de Pedro Sánchez reúna a los agentes sociales para analizar los distintos escenarios que podrían generarse a raíz del conflicto internacional provocado, según su expresión, por la intervención de Estados Unidos en la región.

Tanto Sordo como el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, participaron en una ofrenda floral en el monolito de Zaramaga con motivo del cincuentenario de la masacre del 3 de marzo de 1976, donde expresaron su inquietud acerca de las consecuencias económicas derivadas de la coyuntura geopolítica. Tal como publicó la fuente original, ambos dirigentes hicieron hincapié en la urgencia de establecer un diálogo con el Ejecutivo para evaluar las posibles repercusiones del conflicto en Oriente Medio sobre el empleo, el coste de vida y la economía doméstica.

Durante su intervención, Unai Sordo valoró que los últimos datos del paro correspondientes a febrero muestran una tendencia favorable en la evolución del empleo en España, una situación que atribuyó en parte a factores como la inversión productiva, las políticas públicas y recientes reformas en el mercado laboral, entre ellas el fortalecimiento del salario mínimo interprofesional y la reducción de la temporalidad. El medio detalló que, según Sordo, dichos elementos ubican al país en una senda prometedora hacia el pleno empleo, siempre que la situación internacional no altere ese rumbo.

No obstante, el secretario general de CCOO subrayó que persiste la incertidumbre en torno al panorama geopolítico global. Insistió en que el aumento de los precios de los combustibles y el posible encarecimiento generalizado pueden afectar tanto a los hogares como a los sectores productivos. "Sabemos que estas cosas tienen efectos en los bolsillos de las familias, pero también en la evolución de sectores productivos y, por tanto, en la evolución del empleo, así que cuanto antes abordemos la situación, mejor", apuntó Sordo, citado por el medio.

La petición de CCOO y UGT se centra en una convocatoria urgente a los agentes sociales, con el fin de "abordar el conjunto de los escenarios que se pueden abrir después de la conflagración bélica que ha desatado en Estados Unidos en Oriente Medio y las consecuencias que puede tener también sobre sectores que se puedan ver impactados en un incremento de precios en los próximos meses", según remarcó Sordo en declaraciones recogidas por la agencia.

Por su parte, Pepe Álvarez, líder de UGT, remarcó el carácter apremiante de un encuentro con el presidente del Gobierno para valorar no solo la situación actual, sino también las posibles consecuencias a medio plazo, según consignó el medio. Álvarez relacionó la tendencia de los datos de desempleo con la situación bélica mundial y subrayó que estos elementos no pueden analizarse de manera aislada.

El representante sindical de UGT explicó que la economía española ha mostrado resiliencia, presentando cifras de empleo que se mantienen en la línea de los últimos años, aunque los resultados de febrero se ubicaron levemente por debajo de los de 2025. Según publicó la fuente, para Álvarez, la evolución mensual del paro no supone sorpresas en un contexto donde el país sigue generando trabajo y riqueza, pero advirtió sobre la necesidad de vigilar las consecuencias de la guerra. "No es posible pensar que si se mantiene la actual situación de bloqueo que estamos viviendo, si se mantiene el conflicto bélico abierto, se va a mantener la misma situación económica en nuestro país", expresó Álvarez, recogió el medio.

En relación con los aumentos recientes del precio de los carburantes, Álvarez atribuyó el fenómeno a una “subida especulativa”, lamentando que este tipo de incrementos suceden de forma rápida ante contextos de crisis internacionales. “Siempre pasa lo mismo, sube rápidamente. Creo que esto es pura especulación”, puntualizó Álvarez según declaraciones recogidas por el medio.

Ambos representantes sindicales transmitieron cautela en sus pronósticos para la economía española a corto y medio plazo, señalando que la evolución del conflicto internacional y sus posibles repercusiones marcan un momento de incertidumbre que requiere respuestas ágiles del Gobierno y el establecimiento de espacios de diálogo social.

El medio que cubrió la noticia también informó que este llamamiento conjunto de CCOO y UGT busca incluir tanto un análisis detallado de los posibles impactos sobre los sectores productivos como una evaluación específica del efecto en la economía de las familias españolas. La posibilidad de un alza sostenida en los precios de bienes y servicios básicos figura entre las preocupaciones principales expresadas, ya que estos cambios repercuten directamente en el poder adquisitivo y la estabilidad laboral de la población.

El acto celebrado en Vitoria-Gasteiz, que conmemoró la masacre obrera de 1976, funcionó como contexto para la reiteración del pedido sindical de diálogo institucional, reforzando el papel histórico de los sindicatos en la defensa de los derechos laborales y sociales ante coyunturas adversas. La propuesta de CCOO y UGT, según el contenido difundido, aboga por anticipar la toma de medidas que permitan afrontar de manera coordinada las posibles consecuencias de la crisis internacional en los próximos meses.