El impacto de la muerte de Fernando Ónega se refleja en las palabras del diario 65YMÁS, del que fue presidente, al señalar: "España pierde a uno de sus grandes cronistas. Galicia, a un hijo orgulloso de su tierra. Y el periodismo, a uno de sus servidores más leales". Según informó 65YMÁS, Fernando Ónega falleció este martes a los 78 años. La noticia marca el final de una extensa trayectoria en los medios nacionales, donde Ónega se consolidó como figura central del periodismo español y referente en la comunicación política.

De acuerdo con el diario 65YMÁS, Ónega nació en Lugo el 15 de junio de 1947 y sus primeros pasos profesionales tuvieron lugar en Galicia, su comunidad de origen. No obstante, fue en Madrid donde su carrera alcanzó relevancia nacional, especialmente en el ámbito de la crónica política. El medio consignó que Ónega ocupó el cargo de director de prensa de la Presidencia del Gobierno durante el mandato de Adolfo Suárez. En esa función, desempeñó un papel significativo como redactor de numerosos discursos, destacando la elaboración del conocido 'Puedo prometer y prometo', frase que llegaría a convertirse en un emblema de la transición política española.

El periódico 65YMÁS detalló que la capilla ardiente de Fernando Ónega abrirá sus puertas al público este miércoles, desde las 10:00 hasta las 21:00 horas, en la Casa de Galicia de Madrid, facilitando así el último adiós de colegas, familiares y admiradores de su obra. El propio diario publicó un comunicado donde se extendió el reconocimiento hacia su desempeño profesional y su aporte al oficio periodístico a lo largo de varias décadas.

La carrera de Ónega representa una referencia dentro del periodismo político y de análisis en España. Según recopiló el medio 65YMÁS, su labor trascendió la redacción de informaciones, ya que su influencia se hizo notar tanto en los medios de comunicación como en la elaboración de discursos que formaron parte de la historia reciente del país. Diversas generaciones de profesionales y público identificaron en Ónega una voz autorizada en el examen y la interpretación de la actualidad política nacional.

El fallecimiento de Ónega no solo significa la despedida de un periodista, sino también la de un protagonista que participó en la construcción del relato democrático español. De acuerdo con 65YMÁS, la trayectoria del comunicador abarcó desde crónicas locales hasta el seguimiento de los momentos políticos clave del último cuarto de siglo, así como el análisis y la opinión desde múltiples plataformas informativas.

Además de su vínculo con Galicia, que mantuvo durante toda su vida, Ónega permanece asociado a la evolución del periodismo en España, destacando en el acompañamiento crítico y reflexivo de los acontecimientos más relevantes para la sociedad. El medio 65YMÁS recordó especialmente su faceta como “hijo orgulloso” de su tierra natal, señalando el peso de sus orígenes en el desarrollo de su mirada profesional.

A la espera de más información sobre las muestras de condolencia y los homenajes que se prevén tras el fallecimiento, tanto medios de comunicación como representantes del ámbito político se han hecho eco de la importancia de su figura. Su legado, sostenido por décadas de crónicas, análisis e intervenciones públicas, queda registrado en la memoria colectiva de la prensa española, según recogió el diario 65YMÁS.