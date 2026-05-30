Al Khelaifi: "No queremos parar aquí"

Redacción deportes, 30 may (EFE).- El presidente del PSG, Nasser Al Khelaifi, se mostró feliz por el título de la Liga de Campeones logrado ante el Arsenal en los penaltis, el segundo seguido, que calificó como "muy especial" y que confía que suponga una trayectoria más larga.

"Hay que dar las gracias a la afición y a los jugadores, al cuerpo técnico, a Francia, a todos los que nos han apoyado. El primer título logrado el año pasado fue especial pero este segundo, consecutivo, es más especial todavía para nosotros", dijo a Canal + Francia Al Khelaifi.

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"Hemos trabajado duro y durante muchos años soñamos con este trofeo. Lo hemos ganado otra vez y no queremos parar aquí. Es algo grande", subrayó el mandatario del club parisino, que emplazó a la afición a acudir el domingo a los Campos de Marte, junto a la Torre Eiffel, para celebrar el éxito.

"Tenemos la mejor afición del mundo y se merece este triunfo. Estamos con ganas de ver a todos en los Campos de Marte", añadió Al Khelaifi, que hizo un llamamiento a la tranquilidad de la afición y que "no haya incidentes".

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