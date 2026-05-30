Terelu Campos, volcada con Alejandra Rubio en medio del revuelo por su libro

MADRID (CHANCE)

Terelu Campos ha vuelto a demostrar públicamente el apoyo incondicional que mantiene hacia su hija, Alejandra Rubio, en un momento especialmente mediático para la joven tras la publicación de su libro, su primera firma en la Feria del Libro y las críticas que ha recibido en los últimos días.

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La colaboradora de televisión ha sido vista llegando al domicilio de Alejandra acompañada de su chófer y cargada con varias bolsas de la compra, un gesto cotidiano que refuerza la cercanía entre madre e hija en medio del revuelo generado tras las sonadas ausencias en su primera firma de libros, en especial la suya.

Un momento que Terelu aprovechó para salir en defensa de su hija ante los comentarios surgidos alrededor de su libro, asegurando que la obra le ha gustado mucho: "A mí me ha gustado muchísimo y de verdad". Además, ha señalado que su madre, María Teresa Campos, estaría muy orgullosa de su nieta: "Sí, mi madre sí. Mucho".

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La colaboradora también ha actualizado cómo se encuentra Alejandra en esta etapa personal, en la que está embarazada, afirmando que todo marcha con normalidad: "Muy bien, gracias a Dios". Unas declaraciones y gestos que refuerzan la imagen de unidad familiar en un momento de especial exposición mediática para la familia Campos.