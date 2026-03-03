Lamine Yamal, Pedri y Unai Simón lideran el once ideal de EP Deportes de la jornada 26 de LaLiga EA Sports

El análisis de Driblab sobre la jornada 26 de LaLiga EA Sports muestra la aparición de un triplete sin precedentes, la influencia determinante de los guardametas y la capacidad de varios mediocampistas y defensores para modificar el rumbo de los encuentros a través de asistencias y acciones defensivas de alto impacto. De acuerdo con EP Deportes, el equipo ideal de la fecha está encabezado por Lamine Yamal, Pedri González y Unai Simón, en una selección que también reconoce los aportes destacados de figuras del Athletic Club, FC Barcelona, Levante, Elche, Espanyol, Real Sociedad y Girona.

Tal como publicó EP Deportes, un hecho notable se produjo en el Estadio de la Cerámica, donde Lamine Yamal del FC Barcelona obtuvo el primer hat-trick de su carrera en el triunfo 4-1 sobre el Villarreal. Yamal acumuló setenta intervenciones con el balón, completó cuarenta y un pases, realizó seis regates y asistió a sus compañeros en ocasiones claras, convirtiéndose en protagonista del resultado. EP Deportes consignó que Pedri González, también del conjunto azulgrana, participó únicamente treinta minutos, período suficiente para asistir a Yamal en el tercer tanto y para influir en la creación del cuarto. Durante su tiempo en cancha, Pedri completó cincuenta y dos pases, participó en cincuenta y siete acciones de balón y ganó la totalidad de sus duelos.

En la portería, Unai Simón del Athletic Club resultó esencial para que su equipo rescatara un punto en el empate 1-1 frente al Rayo Vallecano, detalló el medio EP Deportes. Simón efectuó seis paradas que evitaron 1,6 goles esperados en contra, despejó un balón y llevó a cabo diecinueve pases exitosos, consolidando su papel en la alineación ideal según las estadísticas reportadas por Driblab.

La línea defensiva trazada por la selección de EP Deportes incluye a Jules Koundé, De la Fuente, Eric García y Carlos Romero, quienes destacaron por diferentes motivos, indicaron los datos recogidos. Koundé, lateral derecho del Barcelona, registró ciento cuarenta acciones con la pelota, generó tres ocasiones, asistió a Lewandowski en el último tanto y registró siete recuperaciones de balón. Su influencia abarcó tanto facetas ofensivas como defensivas, tras interceptar cuatro pases y ganar cuatro duelos.

De la Fuente, central del Levante, sumó ocho despejes, interceptó cuatro pases y ganó siete duelos durante la victoria de su equipo sobre el Deportivo Alavés, participando en ochenta y siete acciones con el balón y generando tres ocasiones. Según enfatizó EP Deportes, Eric García, compañero de Koundé en la zaga azulgrana y presente en la goleada frente al Villarreal, completó noventa y ocho de ciento tres pases intentados, recuperó cinco balones e interceptó tres pases durante sus ciento doce intervenciones.

Carlos Romero, lateral izquierdo del Espanyol, fue clave ante el Elche, anotando su quinto gol de la temporada y consolidando su rendimiento ofensivo. Además, su trabajo defensivo incluyó cuatro despejes, cuatro recuperaciones y la victoria en seis duelos, en total treinta y ocho intervenciones y catorce pases completados.

El centro del campo del equipo ideal se completa con Aleix Febas del Elche y Carlos Soler de la Real Sociedad. Febas protagonizó ochenta y dos acciones en el empate ante el Espanyol, distribuyó cincuenta y siete pases y se impuso en once de los trece duelos disputados, además de recuperar seis balones. Soler, pieza fundamental en el triunfo de la Real Sociedad en Mallorca, marcó el único tanto del partido, bloqueó un disparo rival, recuperó un balón y colaboró con treinta y un pases.

En la delantera, además del triplete de Yamal, el rendimiento de Carlos Espí para el Levante resaltó tras ingresar en la segunda mitad del partido ante el Alavés y anotar los dos goles de la victoria, finalizando la jornada con tres remates a portería y participación en diecinueve acciones durante su presencia en el campo.

También integra el once ideal Azzedine Ounahi, atacante marroquí del Girona, cuyo rendimiento frente al Celta incluyó cuatro disparos a puerta, dos ocasiones generadas y cuatro regates exitosos durante veintiséis minutos en el terreno de juego, reportó EP Deportes.

El estudio de Driblab, utilizado como referencia por EP Deportes, da cuenta de la influencia estadística de los jugadores seleccionados, permitiendo dimensionar el impacto puntual de cada uno en esta jornada de LaLiga EA Sports. Las paradas de Unai Simón, las asistencias de Pedri, los goles de Romero y Espí, la solidez de De la Fuente en defensa y la iniciativa ofensiva de Lamine Yamal conforman el núcleo de los desempeños más sobresalientes, según los datos y el análisis presentado por el medio.