La economía de Brasil se desacelera y cierra el 2025 con un crecimiento del 2,3%, su menor cifra en cinco años

El sector agrícola brasileño experimentó un aumento sustancial en el volumen total de producción durante 2025, alcanzando una variación del 11,7%, impulsado principalmente por la mejora en los niveles de producción y productividad, mientras que la industria extractiva contribuyó con un crecimiento del 8,6% debido a la mayor extracción de petróleo y gas. A pesar de estos avances, el producto interno bruto de Brasil creció un 2,3% en 2025, una cifra inferior a la registrada el año anterior y la más baja desde hace cinco años. Según mostró el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), este resultado refleja una desaceleración de la economía del país sudamericano, que el año anterior había reportado un incremento del 3,4% en su PIB.

El medio IBGE detalló que en el cuarto trimestre de 2025, la economía brasileña mostró una variación del 1,8%. Durante este periodo, los sectores de servicios y agricultura reportaron incrementos del 0,8% y 0,5%, respectivamente. Dentro de los servicios, el segmento de información y comunicaciones lideró el crecimiento con un 6,5%, seguido de los servicios financieros, seguros y actividades relacionadas, que aumentaron un 2,9%, y el transporte, almacenamiento y correos, con un alza del 2,1%.

Según publicó el IBGE, desde la óptica del gasto, la formación bruta de capital fijo experimentó un crecimiento del 2,9% en 2025. Este comportamiento obedeció, principalmente, al mayor volumen de importaciones de bienes de capital, al desarrollo en el sector del software y al avance de la construcción, que tuvo una expansión del 0,5% gracias al incremento de los salarios reales dedicados a esta actividad.

De acuerdo con IBGE, otro factor relevante fue el comportamiento del consumo de los hogares, que se elevó un 1,3% respecto al año anterior. Este incremento se sustentó en la mejora del empleo, la ampliación del acceso al crédito y la puesta en marcha de programas de transferencia de ingresos por parte del gobierno. Sin embargo, la tasa de crecimiento del consumo de los hogares fue inferior al 5,1% registrado el año previo, lo que se atribuye a las medidas de restricción monetaria implementadas en el país durante el periodo analizado.

Reportó IBGE que el Banco Central de Brasil mantuvo la tasa de interés de referencia (Selic) en el 15%, lo que generó críticas desde el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. No obstante, la institución bancaria prevé decidir en la próxima reunión de política monetaria, programada para marzo, la aplicación de un primer recorte a los tipos de interés, en respuesta a la desaceleración económica observada.

En el sector externo, las exportaciones brasileñas de bienes y servicios crecieron un 6,2%, mientras que las importaciones aumentaron un 4,5%. En el rubro de exportaciones, sobresalieron la extracción de petróleo, la fabricación de vehículos automotores y la actividad agrícola, según consignó IBGE. Por el lado de las importaciones, se registró un mayor ingreso de equipos de transporte, maquinaria, equipo y productos químicos.

El medio IBGE explicó que, pese al desempeño favorable de algunos sectores como la agricultura y los servicios, la economía brasileña presentó un comportamiento más moderado que el año anterior, marcado por las políticas financieras restrictivas y la incertidumbre en torno a la política monetaria. Aun así, ciertos segmentos sectoriales, como el software y la industria extractiva, contribuyeron de manera significativa al crecimiento general, en contraste con la ralentización del consumo de los hogares y el ritmo más lento en la construcción y otros servicios.

Según datos de IBGE, el avance en la formación bruta de capital fijo refleja una mayor disposición de empresas y familias a invertir en bienes duraderos, infraestructura y desarrollo tecnológico, influenciados por condiciones de crédito y actividad económica. No obstante, el mantenimiento de altas tasas de interés restringió el impulso de sectores orientados al consumo interno durante el año.

Las exportaciones de productos agrícolas y energéticos mantuvieron su dinamismo, mientras que el comportamiento de las importaciones sugiere una recuperación de la demanda interna de bienes intermedios y de capital, lo que también se reflejó en los datos de construcción y manufactura durante el periodo analizado. IBGE atribuyó los resultados positivos en la industria extractiva a la expansión de la explotación petrolera y gasífera, que constituyó uno de los principales motores del crecimiento industrial en 2025.

Por su parte, el sector servicios se consolidó como uno de los ejes principales del crecimiento económico de Brasil durante el año, en especial las actividades relacionadas con tecnologías de la información y comunicaciones, transporte y actividades financieras. El aumento en estos rubros indica un proceso de diversificación de la economía que ha permitido compensar parcialmente la desaceleración en el consumo de los hogares.

De acuerdo con IBGE, la estructura del crecimiento económico brasileño en 2025 estuvo marcada por el aporte diferencial de cada sector, con destacada relevancia de la agricultura, servicios e industria extractiva. El funcionamiento de la política monetaria y las expectativas respecto a futuros movimientos en la tasa Selic conforman el escenario para el desempeño económico en los próximos meses.

A lo largo de 2025, la economía brasileña transcurrió en un entorno de contrastes, con una desaceleración general pero con focos de dinamismo en segmentos específicos. Las perspectivas para el próximo ejercicio estarán determinadas por los efectos de un eventual ajuste monetario y la evolución de los precios internacionales de los productos agrícolas y energéticos que conforman buena parte de la canasta exportadora nacional, según han expuesto los técnicos del IBGE.