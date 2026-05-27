La Bolsa de Londres sube un 0,13 % y recupera los 10.500 puntos aupada por las minoristas

Londres, 27 may (EFE).- La Bolsa de Londres subió este miércoles un leve 0,13 %, en una jornada en la que el índice principal, el FTSE 100, recuperó la marca de los 10.500 puntos aupada por el buen rendimiento de las cotizadas minoristas textiles y pese a la caída de las petroleras.

El FTSE 100 o 'footsie' sumó 13,62 puntos, hasta los 10.505; mientras que el índice secundario o FTSE 250 -que incluye a empresas más pequeñas, generalmente británicas- creció un 0,25 % (o 57,49 puntos), hasta los 23.384,98 enteros.

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El parqué británico volvió a situarse alrededor de los 10.500 puntos, si bien todavía queda lejos de sus niveles previos al inicio del ataque estadounidense-israelí contra Irán, cuando el FTSE 100 rozaba los 11.000.

En este contexto, las más beneficiadas en la City londinense fueron las cotizadas del sector minorista textil, con la empresa de ropa de deporte JD Sports Fashion, que agregó un 5,09 %, junto a los grandes almacenes Marks and Spencer, que crecieron un 4,33 %, y la firma de ropa de lujo británica Burberry, que escaló un 3,11 %.

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Por el contrario, la petrolera BP extendió este miércoles sus pérdidas por segundo día consecutivo (-2,72 %) después de conocerse el cese de su presidente, Albert Manifold, por presunta conducta indebida, y en el contexto de una bajada del precio del petróleo a la espera de un posible acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán.

Entre las perdedoras del día también estuvo la empresa química Centrica, que se dejó un 2,60 %, y la petrolera Shell, que cedió un 2,33 %. EFE

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