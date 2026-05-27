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Al menos un muerto y dos heridos tras un accidente en una planta petroquímica de Asaluyé, en el suroeste de Irán

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Al menos una persona ha muerto y otras dos han resultado heridas a causa de un incidente ocurrido en una planta petroquímica en Asaluyé, que está situado en la provincia iraní de Bushehr y es el mayor complejo energético del país.

De acuerdo a la agencia de noticias iraní Tasnim, las víctimas son tres empleados de la compañía energética Damavand, situada en el suroeste de Irán.

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Tras el "accidente", que ha tenido lugar alrededor de las 11.35 horas (hora local, 10.35 en España peninsular y Baleares) en la unidad de aire de la planta, los equipos de rescate y seguridad llegaron a la zona y tomaron las medidas necesarias para controlar la situación.

Aún se desconoce la causa del incidente, del que los medios iraníes apenas han revelado detalles ni si han sido liberadas sustancias peligrosas, tóxicas o contaminantes, alegando que se encuentra bajo investigación.

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A principios de abril, distintas instalaciones de este tipo, incluido este centro petroquímico de Asaluyé, fueron objeto de ataques del Ejército israelí como parte de la ofensiva lanzada junto a Estados Unidos contra el país asiático.

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